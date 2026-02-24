Corina Dănilă, declarație de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Actorul a împlinit 42 de ani

Corina Dănilă (54 ani) și-a sărbătorit soțul, Dorin Enache, cu o declarație emoționantă și o fotografie rară. Actrița, care s-a căsătorit în secret, radiază de fericire alături de partenerul ei, aceasta alegând să își exprime iubirea într-un mod romantic.

Corina Dănilă, declarație de dragoste pentru soțul ei

Corina Dănilă, cunoscută pentru eleganța și romantismul său, a sărbătorit recent ziua de naștere a soțului ei, Dorin Enache, într-un mod cu totul special.

Într-o postare pe Instagram, actrița i-a transmis un mesaj emoționant partenerului ei, însoțit de o fotografie rară dintr-o vacanță exotică.

„Sufletul tău bun și blând e bucuria mea! La mulți ani, iubitule! ❤️ Pun o poză „de sezon” cu noi, ca să zicem că vine vara mai repede”, a scris actrița pe rețelele de socializare, adunând numeroase urări din partea fanilor.

Relația lor este o poveste de dragoste ca-n filme, presărată cu discreție și respect reciproc. Corina și Dorin s-au căsătorit în urmă cu cinci ani și jumătate, dar au păstrat ceremonia privată. Actrița a dezvăluit detaliile despre mariajul lor abia recent, în cadrul unei emisiuni TV.

„Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a mărturisit ea.

Cei doi actori aleg să își trăiască iubirea în privat

Deși preferă să își trăiască viața personală departe de lumina reflectoarelor, Corina Dănilă nu ezită să-și exprime public afecțiunea pentru partenerul ei. Cei doi formează o familie unită alături de fiica actriței, Rianna.

Pe de altă parte, Dorin Enache, soțul actriței, este un bărbat remarcabil, cu o carieră diversă în actorie și programare. Deși nu este parte din lumea showbizului, personalitatea sa caldă și caracterul său au reușit să cucerească inima Corinei.

„Este un om bun și blând”, subliniază actrița, iar armonia dintre ei este evidentă în fiecare apariție împreună.

Corina Dănilă, o femeie puternică și ambițioasă, a avut parte de provocări și lecții de viață în trecut. Actrița a fost căsătorită de două ori înainte de a-l întâlni pe Dorin. Prima căsătorie, cu Valentin Moraru, s-a încheiat în 1999, iar cea de-a doua, cu Norris Măgeanu, tatăl fiicei sale, Rianna, s-a încheiat după cinci ani de mariaj. Astăzi, însă, Corina radiază de fericire alături de partenerul ei, demonstrând că iubirea adevărată se construiește pe respect, încredere și momente autentice.

