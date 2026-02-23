Cum arată și cu ce se ocupă fiul lui Carmen Tănase. Tudor a încheiat socotelile cu regia și teatrul. Acum a luat cu totul alt drum

Pe Carmen Tănase o cunoaște întreaga Românie și o iubește, însă puțini sunt cei care știu cum arată și cu ce se ocupă fiul ei, Tudor Parhon. Tânărul este o prezență discretă în spațiul public. Actrița a dezvăluit cu ce se ocupă fiul său.

Cu ce se ocupă Tudor, fiul lui Carmen Tănase

Tudor Parhon, fiul actriței Carmen Tănase, nu i-a călcat pe urme mamei sale. El a decis să renunțe la regia de film, domeniu cu care a cochetat la un moment dat. În prezent, Tudor se întreține din artă, deși nu are studii în domeniu. Tânărul este pasionat de pictură și reușește să trăiască din artă.

,,Picteaza, sta mai mult la Bucuresti, acolo are toate cele necesare pentru pictura (…). A terminat definitiv cu regia si teatrul, asa a decis el, merge doar pe partea de pictura. El are acolo casuţa lui unde sta de ani de zile. Imi trimite mereu ce lucreaza. Nimeni nu l-a invatat, el era talentat”, povestea actrița, la un moment dat.

Tânărul a făcut un tablou cu o mare însemnătate pentru mama lui: el a pictat doua dintre pisicile lui Carmen Tănase, mamă și fiică, care au murit între timp.

“Da, are si mama cateva picturi de-ale mele. Cred ca cel mai mult ii place un tablou pe care l-am pictat cu pisicile noastre. Noi am avut doua pisici negre, mama si fiica, care au murit. Si am pictat un tablou cu ele, erau oarbe inainte de moarte si cred ca acela ii place cel mai mult, e de suflet… Se vand sigur tablourile mele. La noi. Am cateva si in strainatate, dar sunt tot cumparate de romani”, a spus Tudor.

Nu le-a călcat pe urme părinților

Cu toate că mama lui este una dintre cele mai iubite, cunoscute și îndrăgite actrițe din România, iar tatăl lui, Victor Parhon, este critic de film, Tudor nu le-a călcat pe urme părinților.

„N-am avut nicio inclinatie catre actorie nici cand eram mic. Am facut regie de film in facultate. Inainte de pandemie am si profesat pe partea asta si dupa m-am lasat, m-am dus pe pictura. E mai bine acum din punct de vedere profesional.

Mi-am dat seama ca n-am cum sa fac filmele pe care vreau eu sa le fac. Din motive nu neaparat de bani, cat de cum a ajuns cinematografia in momentul asta, in general, in lume. Si gravitatia catre imagine m-a dus la pictura, pana la urma.

N-am desenat cand eram mic, n-am pictat. Nu, pur si simplu, fascinatia pentru imagine m-a atras mult mai mult catre imaginea statica. Si, da, de la poze la pictura. Arta se face pentru arta, nu pentru castiguri. In ambele cazuri.

Merge pentru mine. In momentul asta, in punctul asta al carierii mele, merge mai mult printr-o baza de colectionari. Am o baza de colectionari care ma sustin, ca sa zic asa. La nivel de industrie, e o piata mica in Romania, sunt locuri putine”, a mai povestit fiul actriței.

