  MENIU  
Home > Vedete > Cum arată și cu ce se ocupă fiul lui Carmen Tănase. Tudor a încheiat socotelile cu regia și teatrul. Acum a luat cu totul alt drum

Cum arată și cu ce se ocupă fiul lui Carmen Tănase. Tudor a încheiat socotelile cu regia și teatrul. Acum a luat cu totul alt drum

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 23.02.2026, 16:27

Pe Carmen Tănase o cunoaște întreaga Românie și o iubește, însă puțini sunt cei care știu cum arată și cu ce se ocupă fiul ei, Tudor Parhon. Tânărul este o prezență discretă în spațiul public. Actrița a dezvăluit cu ce se ocupă fiul său.

Cu ce se ocupă Tudor, fiul lui Carmen Tănase

Tudor Parhon, fiul actriței Carmen Tănase, nu i-a călcat pe urme mamei sale. El a decis să renunțe la regia de film, domeniu cu care a cochetat la un moment dat. În prezent, Tudor se întreține din artă, deși nu are studii în domeniu. Tânărul este pasionat de pictură și reușește să trăiască din artă.

Citește și: Carmen Tănase are peste 15 căței și pisici acasă: „Îi hrănesc și pe cei din sat, 20‑30. Fiul meu a zis că am depășit orice limită de bun simț. Nu mă mai suportă” / Exclusiv

,,Picteaza, sta mai mult la Bucuresti, acolo are toate cele necesare pentru pictura (…). A terminat definitiv cu regia si teatrul, asa a decis el, merge doar pe partea de pictura. El are acolo casuţa lui unde sta de ani de zile. Imi trimite mereu ce lucreaza. Nimeni nu l-a invatat, el era talentat”, povestea actrița, la un moment dat.

A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
Recomandarea zilei
Tudor Parhon 8IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Tânărul a făcut un tablou cu o mare însemnătate pentru mama lui: el a pictat doua dintre pisicile lui Carmen Tănase, mamă și fiică, care au murit între timp.

Citește și: Carmen Tănase, manechin la 61 de ani. „Am venit să prezint moda!”

Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Recomandarea zilei

“Da, are si mama cateva picturi de-ale mele. Cred ca cel mai mult ii place un tablou pe care l-am pictat cu pisicile noastre. Noi am avut doua pisici negre, mama si fiica, care au murit. Si am pictat un tablou cu ele, erau oarbe inainte de moarte si cred ca acela ii place cel mai mult, e de suflet… Se vand sigur tablourile mele. La noi. Am cateva si in strainatate, dar sunt tot cumparate de romani”, a spus Tudor.

Nu le-a călcat pe urme părinților

Cu toate că mama lui este una dintre cele mai iubite, cunoscute și îndrăgite actrițe din România, iar tatăl lui, Victor Parhon, este critic de film, Tudor nu le-a călcat pe urme părinților.

„N-am avut nicio inclinatie catre actorie nici cand eram mic. Am facut regie de film in facultate. Inainte de pandemie am si profesat pe partea asta si dupa m-am lasat, m-am dus pe pictura. E mai bine acum din punct de vedere profesional.

Mi-am dat seama ca n-am cum sa fac filmele pe care vreau eu sa le fac. Din motive nu neaparat de bani, cat de cum a ajuns cinematografia in momentul asta, in general, in lume. Si gravitatia catre imagine m-a dus la pictura, pana la urma.

Citește și: Ce regret are Carmen Tănase după decesul soțului ei

N-am desenat cand eram mic, n-am pictat. Nu, pur si simplu, fascinatia pentru imagine m-a atras mult mai mult catre imaginea statica. Si, da, de la poze la pictura. Arta se face pentru arta, nu pentru castiguri. In ambele cazuri.

Merge pentru mine. In momentul asta, in punctul asta al carierii mele, merge mai mult printr-o baza de colectionari. Am o baza de colectionari care ma sustin, ca sa zic asa. La nivel de industrie, e o piata mica in Romania, sunt locuri putine”, a mai povestit fiul actriței.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Fanatik
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
GSP.ro
Stelistul Dragoș Nedelcu se iubește cu o femeie care „apare pe sticlă”
Stelistul Dragoș Nedelcu se iubește cu o femeie care „apare pe sticlă”
Click.ro
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Citește și...
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la BAFTA după doi ani de absență. Mesajul subtil transmis într-un moment tensionat pentru monarhie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cadouri originale de 1 martie. Cum să îi surprinzi pe cei dragi
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”
Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: "Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!" Ce îl copleșește în rolul de tată
Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Carmen de la Sălciua s-a schimbat complet. A luat câteva kilograme în plus și a ales o ținută care nu o avantajează deloc. Fanii abia au recunoscut-o! FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”
Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: "Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!" Ce îl copleșește în rolul de tată
Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: "Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!" Ce îl copleșește în rolul de tată
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Decizia neașteptată luată de Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Ce a hotărât împreună cu familia lui: „Împreună, fără grabă, fără zgomot…”
Decizia neașteptată luată de Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Ce a hotărât împreună cu familia lui: „Împreună, fără grabă, fără zgomot…”
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Ținutele de la Premiile Bafta 2026 despre care toată lumea vorbește! De la rochia vaporoasă purtată de Kate Middleton, la creații inedite și cupluri pe care rar le vedem pe covorul roșu. Galerie Foto
Ținutele de la Premiile Bafta 2026 despre care toată lumea vorbește! De la rochia vaporoasă purtată de Kate Middleton, la creații inedite și cupluri pe care rar le vedem pe covorul roșu. Galerie Foto
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român
Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român
Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”
Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”
Ana Morodan, adevărul despre intervențiile estetice suferite. Vedeta a mers până în pânzele albe ca să arate așa cum își dorește
Ana Morodan, adevărul despre intervențiile estetice suferite. Vedeta a mers până în pânzele albe ca să arate așa cum își dorește
Cum a slăbit Emily Burghelea nouă kilograme în doar câteva săptămâni. "Am mâncat, culmea, mai mult ca de obicei!"
Cum a slăbit Emily Burghelea nouă kilograme în doar câteva săptămâni. "Am mâncat, culmea, mai mult ca de obicei!"
Observator News
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Libertatea pentru Femei
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Bacterii fecale pe 70% dintre cărucioarele de supermarket: care sunt, de fapt, riscurile?
Bacterii fecale pe 70% dintre cărucioarele de supermarket: care sunt, de fapt, riscurile?
Ajutor de deces 2026: câți bani se acordă și cine poate primi sprijinul financiar
Ajutor de deces 2026: câți bani se acordă și cine poate primi sprijinul financiar
Ministrul Sănătății, mesaj tăios pentru medicii care lucrează la privat în timpul programului la stat: „O sfidare la adresa unei ţări întregi”
Ministrul Sănătății, mesaj tăios pentru medicii care lucrează la privat în timpul programului la stat: „O sfidare la adresa unei ţări întregi”
Avertismentul lui Zelenski: Putin „ a început deja Al Treilea Război Mondial”
Avertismentul lui Zelenski: Putin „ a început deja Al Treilea Război Mondial”
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton