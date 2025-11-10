Carmen Tănase are peste 15 căței și pisici acasă: „Îi hrănesc și pe cei din sat, 20‑30. Fiul meu a zis că am depășit orice limită de bun simț. Nu mă mai suportă” / Exclusiv

Carmen Tănase este o mare iubitoare de animale și are curtea și casa plină de căței și pisici de care are grijă. Mai mult, și animalele abandonate din satul în care locuiește sunt tot în grija ei, se pare.

Carmen Tănase s-a mutat, de ceva vreme, la câțiva kilometri de București, într-un sătuc liniștit unde are o casă cu o curte încăpătoare. Spațiul tocmai bun pentru cei peste 15 căței și pisici pe care îi are.

Câți căței și câte pisici are Carmen Tănase acasă

Jurata de la „Românii au talent” s-a făcut deja „cunoscută” în sat ca fiind mare iubitoare de animale și nu o dată se întâmplă ca oamenii să-i arunce peste gard pisici sau căței. Invitată la ediția aniversară, 18 ani de „La Măruță”, unde am întâlnit-o, actrița ne-a recunoscut că o mare parte din banii pe care îi câștigă se duce pe mâncarea patrupezilor și pe vizitele la medicul veterinar.

Numai că actrița nu are grijă doar de cei peste 15 care locuiesc cu ea, ci și de alții 20‑30 din sat. Cel mai greu pentru Carmen Tănase este atunci când pleacă de acasă, în turneu cu spectacolele, două – trei zile, și îl roagă pe fiul ei să meargă să le dea mâncare.

Tânărul o „ceartă” de fiecare dată, pe motiv că e haos în curte de la atâția căței și pisici, și îi spune că a întrecut orice limită a bunul simț.

„Ăștia sunt ai mei și sigur că lor le iau ce e mai bun, dar eu îi am pe toți din sat, pentru că îi hrănesc. Pe toți. Ăia din sat cred că sunt vreo 25‑30 de câini, fără ai mei”

Faceți spectacole, filme, acum aveți și rol de jurat la „Românii au talent”, mai găsiți timp și pentru dumneavoastră?

Nu, nu prea am timp. Când ajung acasă, mă ocup de patrupezii ăia.

Câți mai aveți? La un moment dat aveați 15 căței și pisici.

Naiba știe! Nu mai știu. Mulți. Și necesită mult timp, dacă tot mi-am luat responsabilitatea asta.

Vă mai aruncă lumea peste gard pisici, căței?

Îmi aruncă. Mi-a intrat o cățelușă de curând în curte…

Sunt mai mult de 15?

Da, mai mulți.

Munciți pentru căței și pisici. Vă costă mult mâncarea, vizita la veterinar?

Da, da. E costisitor și nu numai asta. Ăștia sunt ai mei și sigur că lor de iau ce e mai bun, dar eu îi am pe toți din sat pentru că îi hrănesc. Pe toți. Ăia din sat cred că sunt vreo 25‑30 de câini, fără ai mei. Care sunt hrăniți zilnic.

Acasă am 8 căței și restul pisici, peste 15 sunt, da.

Și acum a venit o cățelușă, pur și simplu s-a invitat, săraca, era speriată de bombe, era pe la poartă, părăsită de cineva, un om bun și de omenie, că sunt mulți, a aruncat-o pe acolo. Ea era speriată de bombe. Eu i-am dat mâncare și ea a văzut că merge, și atunci mi-a intrat printre picioare și a intrat în curte.

Acum că a intrat în curte, zic „bine, bine, hai că o pun pe Facebook, o dau”. Și acum câteva zile când m-am uitat la ea, era gonflată. Deci, n-am ce să fac, că nu pot să mă duc la cum e de mare să fac așa ceva, nu pot să fac asta. E ceva groaznic. Și acum, ce oi face, nu știu!

Cred că fiul meu nu mă mai suportă deja.

Carmen Tănase spune că la ea acasă este haos cu atâtea animale, dar ea le iubește pe toate

El stă cu dumeavoastră sau la București?

Nu, el stă la București, dar vine când sunt eu plecată două-trei zile în turneu, îl rog pe el să vină. Și a zis, „Bă, nene, nu se poate așa ceva! Adică ai depășit orice limită de bun simț. Nu mai discutăm, orice limită de toate felurile”.

Patrupezii fac haos, dar eu îi stăpânesc. Eu știu să îi stăpânesc. Dar sunt singura care știe să-i stăpânească. Păi când urlu eu odată, știi cum sunt? Lipiți de pereți. Toți. Pentru că m-au învățat. Nu se poate dacă n-ai disciplină. Dar ei nu știu să-i stăpânească, nici fii-miu, nici doamna care mă ajută. Și atunci e haos, dacă nu știi. Haos.

