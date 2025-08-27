Carmen Tănase, noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița îl înlocuiește pe Dragoș Bucur

Carmen Tănase este noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița se alătură Andrei, lui Andi Moisescu și Mihai Bobonete, după ce Dragoș Bucur a anunțat, în urmă cu câteva zile, că renunță la acest format.

Carmen Tănase, noul jurat de la „Românii au talent”

Sezonul 16 al emisiunii „Românii au talent” vine cu o schimbare importantă la masa juriului. După ce Dragoș Bucur a anunțat că renunță la televiziune, actrița Carmen Tănase vine să îi ia locul la celebrul show de la Pro TV.

Miercuri dimineață, postul de televiziune a publicat o imagine din spate făcută îndrăgitei actrițe, rugând internauții să ghicească cine este cea care va completa juriul în acest sezon. Și majoritatea a ghicit: Carmen Tănase.

La scurt timp, Pro TV a confirmat că îndrăgita actriță va bucura telespectatorii cu contribuția adusă emisiunii.

„Meseria asta este despre adevăr: livrezi adevăr, primești adevăr, astfel nu merge și adevărul meu de acum, pentru care sunt foarte fericită, este că am ajuns pe cea mai mare scenă a României, scena Românii au talent. Probabil că voi fi înconjurată de oameni care au curajul să vină și să își spună povestea. Sunt foarte emoționată și fericită pentru faptul că am să pot să îi încurajez, să îi provoc și să le spun că orice vis, oricât ar fi el de nebunesc, poate deveni realitate. Iată, în cazul meu, mi-am dorit foarte, foarte mult să fiu aici, ani de zile și am fost foarte invidioasă, în sensul pozitiv, pe toți care erau în juriu”, a declarat Carmen Tănase, citată de Viva.ro.

Aceasta nu este străină de platourile de filmare ale postului din Pache Protopopescu, colaborând în repetate rânduri cu ProTV. Actrița a fost invitată de mai multe ori la Protevelion și chiar a interpretat o piesă cu Andra. De asemenea, ea a jucat în serialele „Clanul” și „Tătuțu”.

Cum va fi Carmen Tănase ca membru al juriului

Carmen Tănase a explicat cum va fi în calitate de jurat al emisiunii „Românii au talent”.

Întrebată de Cosmin Stan dacă va fi severă, actrița a răspuns: „Știi cum voi fi? Foarte empatică. Asta nu înseamnă că nu voi fi și severă dacă trebuie. În orice caz, cu sufletul, adică pozitivă. Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc.”

Carmen Tănase a avut și un mesaj pentru foștii jurați ai show-ului de la Pro TV.

„Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că uitându-mă la ei am învățat foarte mult, învăț și voi învăța până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16, pentru că da, Românii au talent”, a transmis ea.

Dragoș Bucur a renunțat la televiziune

Zilele trecute Dragoș Bucur a anunțat că ia o pauză de la televiziune și se va concentra pe alte planuri.

„Acum trei ani am intrat în echipa ‘Românii au talent. Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta, ‘Românii au talent merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram.

Deși se retrage de pe micile ecrane, situația este cu totul alta pe marile ecrane.

„Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a subliniat el.

