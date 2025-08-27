Ioana Grama, dezvăluiri despre abuzurile suferite în copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat”

Ioana Grama (33 ani) a făcut dezvăluiri cutremurătoare în mediul online cu privire la copilăria ei. Acum este una dintre cele mai apreciate influencerițe și se bucură de o atenție sporită din partea fanilor și de vacanțe luxoase, însă viața nu a fost mereu blândă și bună cu ea. Bruneta a povestit cum a crescut alături de un tată abuziv și a trăit în sărăcie.

Ioana Grama, copilărie marcată de sărăcie și abuzuri

Ioana Grama a decis să își deshidă sufletul și să le povestească urmăritorilor ei de pe rețelele sociale despre copilăria ei marcată de sărăcie, abuzuri și decesul subit al uneia dintre surorile ei. Influencerița a dezvăluit că a crescut într-un apartament de două camere din Reghin și a fost abuzată atât fizic cât și verbal de tatăl ei, cu care a crescut după ce mama a plecat la muncă în Germania.

„Hai să vă explic niște chestii pentru că văd că e această ură vis-a-vis de influenceri și de stilul de viață pe care ei îl vând și de iluzii și de ipocrizie. Mă, nu știu cum să vă zic, dar eu am fost săracă, știți? Adică, săracă. N-am fost în nicio vacanță în viața mea cu părinții mei, cu familia mea”, și-a început Ioana seria de dezvăluiri emoționante.

„Am stat într-un apartament cu două camere în Reghin, cinci oameni. Eu dormeam cu mama și cu tata în cameră, pe canapea, pentru că n-aveam spațiu, surorile mele dormeau în camera mare, în sufragerie, în pat, adică pe canapeaua care era extensibilă”, a continuat ea.

Mama Ioanei Grama a plecat la muncă peste hotare pe vremea când ea avea doar 6 ani. În momente de furie, tatăl ei a dat-o afară din casă și nu doar pe ea, ci și pe surorile ei. Mai mult, una dintre surorile ei a încetat din viață în urma unui accident de mașină, lucru care a afectat-o și mai tare.

„De la șase ani am rămas doar eu cu tata, care era un om nu tocmai blând, a fost un om agresiv tot timpul. M-a și dat afară din casă de câteva ori. Pe surorile mele și pe ele l-a dat afară din casă la 15 ani, desculțe, în pijamale, la miezul nopții. Una dintre surorile mele a murit într-un accident de mașină, am crescut doar eu cu tata. Mama, fiind plecată în Germania, o vedeam o dată pe an, de două ori pe an, depinde când mergeam eu. Prima dată când am mers la maică-mea în Germania am mers cu Atlasibu, adică cu un autocar, erau 41 de grade. Nu uit în viața mea, și trebuia să arăți la vamă că ai bani ca să te descurci dincolo, ca să poți ieși din țară”, a povestit influencerița.

În același timp, Ioana Grama spune că a reușit să iasă din întuneric și să își clădească o viață nouă, prin multă muncă și ambiție.

„Da, și am avut o viață foarte grea, știți? Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat, verbal mai ales, și fizic. Și tot ce am făcut eu în viața asta am făcut singură, fără ajutorul nimănui. Și eu dacă am făcut totul singură, acum pot să mă bucur de viața pe care mi-am creat-o, de stilul de viață pe care mi-l am creat. Nu a venit nimeni să-mi pună în față, nu a venit nimeni să-mi dea așa din mână. Nu, tot ce am făcut, am făcut eu singură”, a explicat ea.

Ioana Grama, despre succesul din online

Ioana Grama a reușit, în timp, să își creeze un nume în mediul online, iar acum se bucură de tot ceea ce nu a putut avea în copilărie.

„Faptul că acum pot să călătoresc, că am un stil de viață la care cândva nici măcar nu îndrăzneam să visez, e fix problema mea. Eu nu vând iluzii și un stil de viață la care n-ai cum să ajungi. Nu, ăsta e stilul de viață pe care eu mi l-am creat muncind. Eu am muncit. Flash news, am muncit. De la 19 ani fac online”, a precizat ea.

De asemenea, ea a subliniat faptul că nu a promovat produse pentru bani, fiind o persoană integră și care alege să nu facă compromisuri.

„Și am început să fac bani prin 2015. Eu din 2015 câștig bani din online. Și nu, niciodată n-am promovat produse doar pe dragul banilor, pentru că eu am principii, mă. Pentru că eu de asta sunt cunoscută. Pentru că am cuvânt, eu sunt un om autentic, sunt un om transparent și niciodată în viața asta n-am promovat ceva ce n-a fost bun. Nu v-am vândut că****ri pentru bani și asta poate să confirme absolut orice persoană care mă urmărește de la începuturile mele. Toate recomandările mele sunt apreciate. Toată lumea apreciază sinceritatea mea și transparența mea. Așa că nu puteți voi acum să veniți să-mi spuneți, să-mi vorbiți despre ipocrizie, pentru că eu nu fac parte din aceeași oală. Ați înțeles? Știu că acum sunt foarte mulți influenceri. știu că toată lumea e pe influencereală, știu că toată lumea e pe TikTok, pe Instagram, dar există o mică mare diferență”, a mai spus Ioana Grama.

