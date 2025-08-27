Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce. Cum arată inelul de logodnă al artistei

Taylor Swift și Travis Kelce, ambii în vârstă de 35 de ani, s-au logodit, cei doi dând vestea cea mare într-o postare comună, pe rețelele sociale. Tot atunci, artista le-a arătat fanilor ei inelul de logodnă primit, care are un diamant cu totul special.

Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce

Taylor Swift și Travis Kelce au făcut publice câteva imagini de la cererea de logodnă, care a avut loc marți, 26 august, într-o grădină înflorită.

„Profesoara voastră de engleză și profesorul vostru de sport se căsătoresc”, a scris celebra cântăreață în mesajul publicat pe Instagram.

Travis Kelce a cerut-o de soție pe Taylor Swift cu un inel pe care l-a creat împreună cu Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry.

Piatra strălucitoare este o „tăietură briliant de mină veche”, pe care Swift o etalează într-o serie de fotografii care anunță marea veste.

În momentul logodnei, artista a purtat o rochie cu dungi alb-negre de la Ralph Lauren, sandale cu toc maro de la Louis Vuitton și un ceas auriu Cartier Santos Demoiselle Quartz cu cadran încrustat cu diamante. Deși a avut o ținută de zeci de mii de dolari, toți ochii s-au îndreptat asupra inelului de logodnă.

Totul despre inelul de logodnă al artistei

Singura fotografie de aproape a inelului, proiectat de Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry, cu sediul în New York, a împins deja rețelele de socializare într-o frenezie de speculații legate de tăietură, greutate în carate și multe altele.

Un trio de experți în bijuterii care au vorbit cu The Hollywood Reporter sunt de acord asupra detaliilor: inelul lui Swift, din aur galben de 18 karate pare să prezinte un diamant antic alungit, cu o greutate de aproximativ 10 carate și încrustat cu cele patru vârfuri la colțuri.

Sub piatra centrală, lateralele prezintă un design care poate include sculpturi care se potrivesc, de asemenea, cu atmosfera vintage a inelului și sunt împodobite cu diamante mai mici.

În ceea ce privește valoarea inelului, experții spun că este greu de estimat dintr-o singură poză.

„Diamantele pot avea prețuri foarte variate. Dacă te uiți la un diamant de 10 carate cu o culoare și o claritate remarcabile, acesta ar putea fi o piatră de un milion de dolari”, au precizat ei.

