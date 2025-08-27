Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce. Cum arată inelul de logodnă al artistei

Taylor Swift și Travis Kelce, ambii în vârstă de 35 de ani, s-au logodit, cei doi dând vestea cea mare într-o postare comună, pe rețelele sociale. Tot atunci, artista le-a arătat fanilor ei inelul de logodnă primit, care are un diamant cu totul special.
Piatra strălucitoare este o „tăietură briliant de mină veche”, pe care Swift o etalează într-o serie de fotografii care anunță marea veste.
În momentul logodnei, artista a purtat o rochie cu dungi alb-negre de la Ralph Lauren, sandale cu toc maro de la Louis Vuitton și un ceas auriu Cartier Santos Demoiselle Quartz cu cadran încrustat cu diamante. Deși a avut o ținută de zeci de mii de dolari, toți ochii s-au îndreptat asupra inelului de logodnă.
Singura fotografie de aproape a inelului, proiectat de Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry, cu sediul în New York, a împins deja rețelele de socializare într-o frenezie de speculații legate de tăietură, greutate în carate și multe altele.
Un trio de experți în bijuterii care au vorbit cu The Hollywood Reporter sunt de acord asupra detaliilor: inelul lui Swift, din aur galben de 18 karate pare să prezinte un diamant antic alungit, cu o greutate de aproximativ 10 carate și încrustat cu cele patru vârfuri la colțuri.