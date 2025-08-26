Kate Middleton, schimbare de look. Ce spun experții despre noua înfățișare

Părul lui Kate Middleton este mai deschis ca niciodată, exact la timp pentru începutul noului an școlar. Se știe că ducesa are obiceiul de a-și schimba look-ul atunci când urmează o perioadă de tranziție. Mai întâi, în iulie, ea s-a afișat cu onduleuri blond-miere, pe fondul plecării asistentei și stilistei ei, Natasha „Tash” Archer. Apoi, părul Prințesei de Wales a părut și mai deschis când a fost fotografiată pe 24 august, în drum spre slujba de la biserică din Scoția. Iată ce cred experții despre noua schimbare de look.

Kate Middleton s-a vopsit? Ce spun experții

Părul vizibil mai deschis al Prințesei de Wales, afișat ieri la slujba de la Balmoral, este rezultatul unei veri „petrecute la soare”, susțin experții.

Kate, în vârstă de 43 de ani, și-a arătat noul look în mașină, în drum spre slujba de duminică de la Crathie Kirk, fiind însoțită de soțul ei, Prințul William și de copiii lor.

Experții citați de Daily Mail afirmă că nuanța mai blondă a părului ducesei ar putea fi și rezultatul timpului petrecut la soare mai mult decât de obicei.

În iulie, familia Wales ar fi petrecut o vacanță în Kefalonia, pe superyacht-ul lor, navigând în jurul insulelor grecești.

Având în vedere temperaturile medii de 24–30°C vara, este probabil ca perioadele îndelungate petrecute afară să fi deschis natural părul lui Kate, oferindu-i un efect asemănător cu cel obținut prin vopsire. De asemenea, vara fierbinte din Marea Britanie, cu temperaturi de până la 34°C, ar fi putut contribui la nuanța mai deschisă.

Înainte de vacanța de vară, Kate a participat la turneul de tenis de la Wimbledon și a vizitat grădina RHS Wellbeing de la Spitalul Colchester, petrecând timp afară. În aprilie, în timpul unei vizite la Tobermory, a fost de asemenea văzută cu un look mai deschis decât brunetul obișnuit.

Schimbarea strategică pe care a făcut-o Kate Middleton

Conform experților, pe măsură ce Kate acceptă schimbările naturale care vin odată cu vârsta, precum apariția firelor albe, a făcut o schimbare strategică în privința culorii părului. În loc să le acopere cu vopsea mai închisă – ce necesită întreținere mai frecventă – a optat pentru o nuanță mai deschisă și uniformă. Aceasta oferă un aspect mai natural și mai ușor de întreținut, mascând firele albe într-un mod discret.

Katie Hemming, cofondatoare a Love Hair Broadway și Seed And Soul, a confirmat că părul lui Kate pare a fi fost deschis subtil, proces amplificat de vacanța recentă.

Ducesa a apărut cu părul mai blond ca niciodată, câteva tonuri mai deschis.

Părul vizibil mai deschis al lui Kate la Balmoral a stârnit multe speculații, iar momentul sugerează câteva posibile motive. Familia ar fi petrecut parte din vară în Europa, unde zilele lungi de soare și mare deschid și luminează în mod natural părul.

Coroborat cu vara neobișnuit de caldă din Marea Britanie, este posibil ca nuanța mai blondă să fie efectul natural al soarelui și nu neapărat o schimbare deliberată.

„Totuși, Kate obișnuiește să își reîmprospăteze subtil look-ul în momente importante, deci la fel de bine ar fi putut să-și fi deschis părul profesional cu câteva tonuri înainte de apariția publică din Scoția. Tonurile calde și aurii îi pun în valoare trăsăturile și îi dau un aer proaspăt de final de vară, greu de atribuit exclusiv soarelui sau salonului – cel mai probabil este o combinație a ambelor.”, a explicat un expert.

