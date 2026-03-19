Adriana Simionescu s-a logodit în secret, la un an de la divorț. Fiica lui Adrian Minune se va căsători cu un polițist

Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, s-a logodit în secret cu un polițist de la Brigada Rutieră. Povestea de iubire a început după ce artista a trecut printr-un divorț dificil, încheiat în februarie 2025. La un an de la despărțirea de tatăl copilului ei, tânăra este pregătită să ofere o nouă șansă iubirii.

Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, demonstrează că viața îți poate oferi mereu o a doua șansă. La un an după un divorț intens mediatizat, aceasta și-a găsit din nou fericirea în brațele unui tânăr polițist de la Brigada Rutieră, alături de care a decis să facă pasul cel mare.

Potrivit Cancan, cei doi s-au logodit în secret, iar artista este mai fericită ca oricând.

În iulie 2024, Adriana Simionescu și fostul ei partener, Nicu, își uneau destinele în cadrul unei nunți spectaculoase, urmată de botezul fiicei lor, care venise pe lume în luna iunie a aceluiași an. Cu toate acestea, relația lor a început să scârțâie rapid. În luna februarie 2025, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Fiica lui Adrian Minune a explicat, la vremea respectivă, că nu au existat certuri mari, ci mai degrabă diferențele de priorități și lipsa timpului petrecut împreună au dus la ruptura lor.

„Nu a existat o ruptură bruscă sau un conflict major care să ducă la separare”, declara ea atunci.

Fiica lui Adrian Minune, cucerită de un polișist

După o perioadă dificilă, Adriana Simionesc a redescoperit iubirea. De această dată, alături de Alex, un polițist dedicat din cadrul Brigăzii Rutiere. Cei doi își trăiesc povestea de dragoste cu discreție, preferând să rămână departe de ochii curioșilor.

După divorț, artista spunea că nu se teme să iubească din nou. Astfel, după ce l-a cunoscut pe Alex, fiica lui Adrian Minune a spus din nou „Da” iubirii, iar acum și unei viitoare căsnicii.

Adriana Simionescu și Alex sunt pregătiți să își construiască un viitor și o familie împreună. Dacă în trecut, artista declara că diferențele profesionale au contribuit la eșecul căsniciei sale, de această dată, pare să fi găsit un partener care îi împărtășește valorile și viziunea asupra vieții.

Sursă foto: Instagram

