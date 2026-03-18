Îl mai știi pe John Rowland din „Neveste disperate”? Jesse Metcalfe a dezvăluit că a fost concediat din celebrul serial

Jesse Metcalfe a dezvăluit că a fost concediat din „Desperate Housewives” după primul sezon. Actorul, care l-a jucat pe John Rowland, a explicat că povestea sa nu mai avea direcție, dar rolul i-a lansat cariera.
Ce s-a întâmplat cu John Rowland din „Neveste Disperate”
Jesse Metcalfe, actorul care a cucerit inimile fanilor în rolul tânărului grădinar John Rowland din serialul „Desperate Housewives”, a dezvăluit că a fost concediat după primul sezon. Într-un interviu recent acordat podcastului „Not Skinny But Not Fat”, el a vorbit deschis despre momentul în care creatorul producției, Marc Cherry, i-a spus că povestea sa nu mai avea loc în serial.
Celebrul serial, rampa de lansare pentru Jesse Metcalfe
Debutul său în „Desperate Housewives” a fost mai mult decât un simplu rol; a fost rampa care l-a transformat într-un adevărat sex simbol, atrăgând atenția fanilor și a presei. Performanța sa i-a adus trei nominalizări la Teen Choice Awards în 2005, câștigând premiul pentru cel mai bun debut. Totuși, această expunere a venit la pachet cu presiuni intense.
„A fi un sex-simbol înseamnă foarte mult să joci anumite roluri care te pun pe un piedestal”, a spus actorul pentru revista Vice’s i-D în 2021.
„Dar aspectul meu fizic a fost criticat și analizat în detaliu de presă. Să fii fără tricou în fiecare episod aducea multă presiune”, a menționat Jesse Metcalfe.
Actorul, care acum are 47 de ani, a recunoscut că menținerea unei condiții fizice perfecte era epuizantă.
„Toată lumea se așteaptă să arăți perfect 24/7, 365 de zile pe an. Asta nu este realist”, a adăugat el, explicând cum actori precum el sunt adesea surprinși de paparazzi „în pauză” între proiecte, când își permit să ia o pauză inclusiv de la sală.
