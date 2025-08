Jessica Alba, în ipostaze tandre cu noul iubit, actor și el, mai tânăr ca ea cu 12 ani. „Este îndrăgostită!” Ce spun apropiații despre relația lor

Jessica Alba are un nou iubit după divorțul de Cash Warren. Actrița, în vârstă de 44 de ani, a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de actorul Danny Ramirez, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun: Maverick” și „Captain America: Brave New World”.

Jessica Alba, în ipostaze tandre cu noul iubit

Relația lor a devenit publică în luna iulie 2025, când au fost fotografiați împreună în timpul unei vacanțe romantice în Cancun și ulterior în Los Angeles, unde au fost văzuți sărutându-se și îmbrățișându-se. Ramirez, cu 12 ani mai tânăr decât Alba, pare profund atras de ea, însă surse apropiate spun că actrița nu este încă pregătită pentru o relație serioasă.

Danny Ramirez, în vârstă de 32 de ani, este un actor american cu origini columbiene și mexicane. A devenit cunoscut pentru rolurile din „Top Gun: Maverick, Captain America: Brave New World” și „The Falcon and the Winter Soldier”. Inițial pasionat de sport, a abandonat visul de a deveni atlet pentru a se dedica actoriei.

Ramirez este discret cu viața personală, iar relația cu Alba este prima sa apariție publică romantică de amploare.

Speculațiile au început în luna mai, când Jessica a fost văzută ținându-se de mână cu un bărbat într-un parc din Londra. În iulie, cei doi au fost fotografiați întorcându-se dintr-o vacanță romantică în Cancún, Mexic. Ulterior, au fost surprinși sărutându-se pasional în fața casei lui Ramirez din Los Angeles.

O sursă apropiată a declarat pentru Us Weekly: „Erau prieteni înainte să devină romantici… Jessica încă păstrează lucrurile la nivel casual. Se distrează foarte bine în această nouă etapă”.

Deși nici Jessica Alba, nici Danny Ramirez nu au confirmat oficial relația, gesturile lor publice vorbesc de la sine, iar cei care îi cunosc au observat apropierea lor.

„Lucrurile au progresat cu adevărat între Danny și Jessica, este îndrăgostită”, a declarat o altă sursă pentru Daily Mail.

„Își dorește chiar ca el să-i cunoască copiii. La început a ezitat, deoarece a fi singură este un teritoriu nou pentru ea după ce a fost căsătorită cu Cash atâția ani, dar pur și simplu pare potrivit. Inițial, s-a gândit că ar putea aștepta puțin pentru o prezentare, dar lucrurile s-au mișcat destul de repede. Danny o face foarte fericită și îi oferă multă bucurie – așa că de ce nu ar vrea să împărtășească asta cu copiii ei? Nu este prea preocupată de ceea ce crede Cash despre toate acestea. Nu este o poveste de dragoste bazată pe răzbunare pentru Jessica, ci despre distracția ei. Jessica nu-și poate imagina că Cash ar putea să-i găsească fericirea, speră că și el o poate găsi”– a adăugat sursa.

Jessica Alba și Cash Warren au împreună trei copii

Jessica Alba și Cash Warren s-au cunoscut în 2004 pe platourile filmului Fantastic Four, unde ea juca rolul lui Susan Storm, iar el era asistent de producție. Cei doi s-au căsătorit în 2008 și au împreună trei copii: Honor (16 ani), Haven (13 ani) și Hayes (7 ani).

În ianuarie 2025, Alba a anunțat despărțirea printr-un mesaj emoționant pe Instagram:

„Am fost de ani buni într-un proces de auto-descoperire și transformare – atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash. Mergem mai departe cu dragoste, bunătate și respect reciproc și vom rămâne pentru totdeauna o familie”.

Divorțul a fost oficializat în februarie, iar amândoi au cerut custodie comună.

Înainte de Cash Warren, Jessica Alba a avut o relație cu actorul Michael Weatherly, cunoscut din NCIS. Cei doi s-au logodit în 2001, dar s-au despărțit în 2003, invocând diferențe de vârstă și priorități diferite.

