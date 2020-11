Jessica Alba (39 de ani) este mama a trei copii, două fiice și un fiu, Honor Marie (12 ani), Haven Garner (9 ani) și Hayes (2 ani).

Actrița și soțul ei, producătorul Cash Warren (41 de ani), s-au cunoscut în anul 2004, pe platourile de filmare ale peliculei Fantastic Four. Relația și-au oficializat-o în Los Angeles, în mai 2008.

Ce familie frumoasă are Jessica Alba! Actrița are trei copii

În mediul online, Jessica publică adesea imagini alături de copiii ei. În urmă cu un an, în două imagini, actrița este surprinsă plângând. Jessica s-a emoționat după ce a observat că fiica ei cea mare este mai înaltă decât ea.

VEZI GALERIA FOTO ( 13 )

„Momentul în care realizezi că primul tău copil este mai înalt decât tine”, a scris în descrierea imaginilor.

Imagini cu Jessica și cu familia ei găsiți în GALERIA FOTO de mai sus

Cariera actriței în film a început la vârsta de doar 13 ani, odată cu apariția în producțiile Camp Nowhere și The Secret World of Alex Mack (1994).

A devenit cunoscută la vârsta de 19 ani, ca protagonistă a seriei TV Dark Angel (2000–2002), pentru care a primit o nominalizare la Globurile de Aur.

Devine mult mai apreciată după ce este distribuită în rolul principal al filmului Honey (2003).

Apare apoi în filme ca: Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Good Luck Chuck (2007), The Eye (2008), Valentine’s Day (2010), Little Fockers (2010) și Mechanic: Resurrection (2016).

Foto: Instagram / Profimediaimages.ro

Citește și:

Denisa Tănase ex-Bambi și logodnicul ei, Mircea Brânzei, despre succesul afacerilor lor

Cu cine a fost logodită Andreea Bălan înaintea relației cu artistul Keo?

Rachel McAdams a împlinit 42 de ani. Actrița este însărcinată cu cel de-al doilea copil

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro