Ce pensie alimentară plătește Victor Slav pentru Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu: „Eu nu știu ce salariu are el, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui”

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Ce pensie alimentară plătește Victor Slav pentru Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Vedeta a făcut declarații despre sprijinul financiar pe care îl primește pentru creșterea fiicei lor și a explicat că banii nu sunt suficienți pentru a acoperi toate cheltuielile. Deși nu a dezvăluit suma, ea a spus că fostul partener contribuie atât cât poate, însă este de părere că s-ar putea implica mai mult.

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre sprijinul financiar pe care îl primește din partea fostului partener pentru creșterea fiicei lor. Vedeta a spus că pensia alimentară nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile și consideră că Victor Slav s-ar putea implica mai mult atât financiar, cât și în timpul petrecut cu Sofia.

Ce pensie alimentară plătește Victor Slav pentru Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a vorbit despre pensia alimentară pe care Victor Slav o plătește pentru Sofia, fiica lor, și a spus că suma nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile de creștere ale copilului. Ea a explicat că își întreține fiica în principal din veniturile obținute din activitatea sa și a subliniat că muncește încă de la vârsta de 18 ani.

Vedeta a spus că există femei care reușesc să trăiască doar din pensia alimentară, însă ea nu se află în această situație. Potrivit acesteia, veniturile pe care le primește pentru Sofia nu sunt de ordinul miilor de euro, astfel că se bazează pe munca sa pentru a-i oferi copilului tot ce are nevoie.

„Consider că oamenii șmecheri și care evoluează nu stau toată ziua prin ziare, pe la podcasturi sau pe canapele. Ăia care chiar au ocupație sunt chiar oameni de afaceri. Sau mai văd genul ăla de femei care efectiv nu au nicio ocupație, trăiesc doar din pensie alimentară, că au noroc unele. Eu nu pot să-mi cresc copilul doar din pensie alimentară. Nu sunt această norocoasă să mă ajute pensia alimentară de mii de euro să-mi cresc copilul.

Eu îmi cresc copilul din activitatea pe care o expun mereu pe Instagram. Sunt un om hiperactiv, nu mi-e rușine de muncă. Am carte de muncă de la 18 ani. Prima mea carte de muncă țin minte că am fost angajată în brutărie, acolo unde stăteam eu. Da, modelam coca și făceam covrigi.

O pensie alimentară e cât vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Eu nu știu ce salariu are el, el dă cât poate. Nu pot să vorbesc niciodată urât despre tatăl Sofiei, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui și ca timp și ca bani”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

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Vedeta este nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor

Săptămâna trecută, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor. Vedeta a spus că fostul ei partener nu îi oferă destul timp Sofiei.

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„Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău. Nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate. Bine că poate mami.

În 2026, femeia, în primul rând, trebuie să fie independentă și hotărâtă. Trebuie să aibă minim un job, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe noi. Astea două chestii sunt obligatorii. Eu am trei job-uri, de multe ori chiar și patru”, a precizat ea atunci, pentru Știrile Antena Stars.

Foto: Instagram/ Facebook

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