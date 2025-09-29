Victor Slav, din nou pe micile ecrane după ce a fost refuzat de Pro Tv. Cu cine a semnat

Victor Slav a devenit cunoscut odată cu prezentarea rubricii meteo la ProTv. El a schimbat posturile la un moment dat și a ajuns la Kanal D, apoi s-a retras o vreme din televiziune. Iată unde va apărea din nou Victor Slav.

Victor Slav, refuzat de ProTv. Cu ce post a semnat

Victor Slav a renunțat la televiziune de ceva timp. El a acceptat provocarea de a participa la Asia Express, unde a făcut echipă cu Selena, iubita lui.

A vrut să se reîntoarcă în televiziune și a fost în negocieri cu ProTv, însă nu a ajuns la un acord.

Victor Slav a rămas fidel postului Antena 1, după participarea la Asia Express. Acum, el și-a prelungit contractul și a acceptat provocarea de a participa în emisiunea lui Nea Mărin, care va fi difuzată peste câteva luni.

Iulia Albu se numără și ea printre vedetele care au filmat pentru emisiunea care urmează să se difuzeze.

„Iulia și Victor au filmat zilele trecute pentru Nea Mărin. Și ei se numără printre vedetele trustului, avute în vedere și pentru proiectele viitoare”, conform unei surse citate de Cancan.

Înainte să semneze cu Antena 1, se pare că Victor Slav ar fi încercat să se reîntoarcă la ProTV, însă fără succes.

Victor Slav a participat la Asia Express alături de iubita lui

Victor Slav a participat la Asia Express în sezonul trecut. Cei doi au pornit pe un drum plin de obstacole. Fostul prezentator meteo a reușit să slăbească 3 kilograme în timpul competiției. El a vorbit despre experiența Asia Express, dar și despre relația lui cu Selina.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții, cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsă de respect la noi. A întărit relația. Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune (…)

Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat OK”, a mai declarat iubita lui Victor Slav.

