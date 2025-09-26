De ce s-au despărțit, de fapt, Anda Adam și Victor Slav: „Am fost părăsită”. Cei doi au format un cuplu timp de șase ani

Anda Adam și Victor Slav au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc până în anul 2012, când au decis să meargă pe drumuri separate. La vremea respectivă niciunul nu a dorit să vorbească prea mult de această separare, dar acum artista a hotărât să spună ce s-a întâmplat între ei.

Anda Adam, adevăratul motiv din spatele despărțirii de Victor Slav

În anul 2006, Anda Adam și Victor Slav anunțau că formează un cuplu. Cei doi au fost împreună timp de șase ani, astfel că despărțirea lor din 2012 a luat prin surprindere întreaga lume. Acum, la peste 10 ani de la separare, artista a vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat atunci între ei.

Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, cântăreața a dezvăluit că Victor Slav a fost cel care a rupt relația.

„Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație. Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat”, a povestit Anda Adam.

În același timp, vedeta a explicat și de ce au ales să nu vorbească la momentul respectiv despre motivele din spatele rupturii.

„Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut”, a mai spus Anda Adam.

Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu

După despărțirea de Anda Adam, Victor Slav a început o relație cu Bianca Drăgușanu, cu care a ajuns, în cele din urmă, la altar. Atunci s-a zvonit că relația prezentatorului tv cu artista s-a încheiat din cauza blondei, dar Anda spune că ele două nu au fost niciodată rivale.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil”, a precizat Anda Adam.

„Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult. Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una, alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci”, a mai spus Anda Adam.

