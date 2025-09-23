Mara Bănică, adevărul despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteam să fie așa fițoasă”

Mara Bănică participă la Asia Express alături de Serghei Mizil și fac o echipă bună. Jurnalista a povestit ce a făcut la revenirea în România, dar și despre ce părere are despre echipa formată din Anda Adam și Joseph. Cântăreața s-a dovedit a fi extrem de deranjată de anumite probe din competiție. Iată ce a mărturisit Mara Bănică.

Mara Bănică, după experiența Asia Express

Mara Bănică a povestit despre experiența Asia Express, spunând că primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns acasă a fost să se penseze, să facă un duș și să plece într-o vacanță alături de familia ei.

Ea a vorbit și despre prietenia ei cu Serghei și echipa pe care a făcut-o cu el.

„Am demonstrat că nu am mers degeaba acolo, pentru că toate comentariile erau negative (…) Am fost o surpriză plăcută inclusiv pentru colegii noștri. Am avut de câștigat pentru că am fost foarte buni. Știi cum e cu prietenia, lucrurile se modifică de la o zi la alta, concluziile ți le faci acasă”, a spus Mara Bănică.

„N-a făcut figuri, n-am făcut niciunul. Oamenii ăia trăiesc acolo (…) Cred că totul pleacă și de la psihic, dacă privești lucrurile pozitiv, ți se întâmplă pozitiv, dacă gândești negativ, ți se întâmplă negativă”, a spus Mara Bănică.

Ea a spus că i s-a părut că a făcut o echipă foarte bună cu Serghei și că este de părere că au fost ambii foarte inteligenți în această competiție.

Ce părere are Mara Bănică despre Anda Adam

Mara Bănică a vorbit despre Anda Adam, una dintre concurentele care a avut o atitudine destul de egoistă în emisiune. Anda s-a plâns tot timpul de condiții și chiar a încercat să ocolească anumite reguli din competiție.

„La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun”, a spus Mara Bănică.

„În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă. Toți am trecut prin asta”, a spus concurenta Asia Express.

Ea a mărturisit că a păstrat legătura cu o femeie întâlnită pe drumul din Asia Express și că are de gând să meargă în decembrie cu toată familia ca să o vadă. Mara Bănică a spus că îi trimite scrisori și că urmează să o viziteze.

La final, prezentatoarea i-a spus că arată grozav, iar replica Marei Bănică a fost:

„Mulțumesc, și ca să mai plătesc o poliță Andei Adam, am 50 de kilograme”, au fost cuvintele Marei Bănică.

