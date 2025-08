Mara Bănică, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte. A fost în comă, iar medicii i-au dat 1% șanse să trăiască:„Comunicam cu un prieten bun, cred că era Dumnezeu! Mi-a zis că mor”

Mara Bănică (49 de ani) a făcut dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte. Vedeta a fost în comă, iar medicii i-au dat 1% șanse să trăiască. Jurnalista și-a amintit de această perioadă extrem de dificilă din tinerețea ei, când s-a aflat între viață și moarte. Iată ce a povestit prezentatoarea de televiziune recent!

Mara Bănică a vorbit deschis despre cel mai greu moment din viața ei. Pentru jurnalistă a fost o perioadă din viața sa în care a fost în comă, iar medicii i-au dat doar 1% șanse de supraviețuire. Vedeta a povestit cum acea experiență aproape de moarte i-a schimbat complet felul de a trăi și de a vedea lumea.

Mara Bănică, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte

Mara Bănică a vorbit recent despre cea mai grea experiență din viața ei, una care i-a schimbat complet felul de a vedea lumea. La vârsta de doar 27 de ani, vedeta a trecut printr-un moment neașteptat, când a ajuns în comă, iar medicii nu îi mai dădeau decât 1% șanse să trăiască.

Jurnalista a povestit că, în perioada aceea, a avut o experiență aproape de moarte. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că a simțit că merge spre ceva necunoscut, dar liniștitor, și că purta un dialog cu cineva care părea să fie Dumnezeu.

„De ce fac aceste vacanțe? Nu vreau să mă considere lumea fițoasă! Eu am avut o anumită experiență în viață. La 27 de ani, Dumnezeu mi-a dat o cumpănă grea. Am fost în comă, am avut 1% șanse să trăiesc. În respectiva comă am văzut niște lucruri. Mergeam spre ceva și comunicam cu un prieten bun. Cred că era Dumnezeu! Mi-a zis că mor. Am spus că asta este! Mi-a explicat că am doar 27 de ani, dar i-am răspuns: „Tu știi că eu am fost în America? Am fost în Irak, am văzut războiul. Am văzut multe pe această lume, am călătorit! Unele fete din satul bunicii mele, unde am crescut, nu au ieșit nici până la București”. M-a întrebat dacă nu mai am nimic de făcut pe Pământ. Încerca să mă convingă să stau, dar îmi era foarte bine unde mă duceam. I-am zis: „Un copil!”. Stau să mă gândesc că dacă aceasta este moartea și te duci spre bine, nu e rău”, a povestit vedeta la Antena Stars.

Cum a trecut jurnalista peste această cumpănă grea

Mai mult decât atât, Mara Bănică a explicat cum a trecut jurnalista peste această cumpănă grea, dar și ce a învățat din această experiență dificilă. În prezent, jurnalista privește total altfel viața și se bucură de vacanțe așa cum nu știa să o facă înainte.

„Totuși, dacă respectiva întâmplare a fost doar o parte din întâlnirea mea cu Dumnezeu… Eu i-am vorbit despre drumuri și călătorii? Cu asta rămânem? Nu aveam copil pe atunci! Zic că dacă așa e moartea, cu asta rămânem! Cheltui tot ce am pe vacanțe, vă rog să mă credeți. Îmi place să văd locuri și oameni noi. Îmi place să trăiesc fiecare zi, să pun capul pe pernă și să mă gândesc că nu am făcut lucruri rele în ziua respectivă.

În a doua parte a vieții mi se pare că m-am transformat mult într-un om căruia nu îi mai este frică să arate că este bun! Mi-a fost frică până acum”, a mai adăugat ea.

Mara Bănică pleacă cu Dima, fiul ei, în Maldive

Mara Bănică se pregătește să plece cu Dima, fiul ei, în Maldive. Prezentatoarea de televiziune își dorește cu orice preț să ajungă în această destinație alături de băiatul ei cel mare.

„Plec cu băiatul meu în Maldive. I-am zis că vreau să fiu prima femeie cu care merge acolo. Tata a murit cu regretul că nu l-a învățat pe Dima să pescuiască. Era una dintre pasiunile lui! Maldive nu e doar pentru sentimente, poți să faci multe lucruri acolo”, a mai spus Mara Bănică în emisiune.

