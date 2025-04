Mara Bănică, primele declarații după încheierea filmărilor pentru „Asia Express”: „Bravo mie, că la 50 de ani m-am încumetat să merg”

Mara Bănică (50 ani) a făcut echipă cu Serghei Mizil în noul sezon „Asia Express”, unde au plecat la începutul lunii februarie. Acum, jurnalista a anunțat că filmările s-au încheiat și a oferit primele informații despre experiența trăită acolo.

Mara Bănică, primele declarații după încheierea filmărilor „Asia Express”

Mara Bănică a revenit din „Asia Express”, unde a participat alături de bunul ei prieten, Serghei Mizil. Jurnalista a anunțat că filmările pentru show s-au încheiat, astfel că acum poate vorbi deschis despre experiența sa.

„Filmările pentru Asia Express s-au terminat. Și știu din experiență că dacă nu scrii “la cald” ce simți, trăirile ți se diluează, în timp. În primul rând “bravo mie” ca la 50 de ani m-am încumetat să merg! Ba nu! În primul rând, “bravo, Serghei Mizil!” Că are 72 și veți vedea în toamnă cât de mega fantastic a fost omul ăsta în aventura noastră!”, a scris Mara Bănică pe Instagram.

Jurnalista a precizat că se bucură că a avut ocazia să cunoască mai bine ceilalți concurenți cu care a format noi prietenii.

„Mă bucur că am cunoscut mai în profunzime niște oameni. O iubesc pe Băduleasca de mor, însă Florin e o minunăție, Tamaș&Alexa sunteți unici, Alina, Cristina, Karmen, Olga, Emil, Alejandro, Ștefan&Alex &all, am fost cu toții parte a unei aventuri care ne-a purtat prin aproape toate stările posibile pe care le poate experimenta un om, iar treaba asta o datorăm zecilor de oameni din spatele acestei producții imense, fără îndoială cea mai tare din România!”

Jurnalista revine pe micile ecrane

Mara Bănică a anunțat că revine pe micile ecrane, la „Un Show Păcătos” și recunoaște că i-a fost dor de fanii săi.

„Au fost două luni altfel pentru mine, dar v-am dus dorul, experiența “fără telefon” te face, oricum, mai puternic! Asia Express se va difuza din toamnă, dar credeți-mă pe cuvânt, e de neratat! Bine v-am regăsit!”, a încheiat ea postarea din mediul online.

Potrivit informațiilor din presă, Mara Bănică și Serghei Mizil ar fi reușit să ajungă departe în competiție, în timp ce Raluca Bădulescu și Florin, Alina Pușcău și Cristina și Catinca Roman și Calina au fost primele trei echipe eliminate.

