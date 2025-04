Cine ar fi bărbatul care a cucerit-o pe Alexandra Ungureanu. Artista ar avea o relație cu un cunoscut chef

Alexandra Ungureanu (43 ani) a anunțat că de puțin timp are o relație cu un chef recunoscut în Anglia, fără a-i dezvălui însă identitatea. Deși vrea să își țină viața personală departe de luminile reflectoarelor, concurenta de la „Te cunosc de undeva” a postat pe Insta Story o imagine cu iubitul său.

Cine ar fi bărbatul care a cucerit-o pe Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu a dezvăluit de curând că este îndrăgostită de un bărbat care este Chef Executive peste un lanț de restaurante în Anglia. Astfel, artista și bucătarul au o relație la distanță, dar acest lucru nu este un impediment pentru ei.

„Este un om puternic, în care am foarte mare încredere și cred că împreună am face lucruri frumoase de care aș fi mândră. Asta în ciuda faptului că lumea nu-l știe și nu o să vi-l pun pe tavă pentru că nu am făcut-o până acum, așa că nu o s-o fac nici de acum înainte”, a declarat cântăreața pentru Click.

Deși a precizat că nu vrea să îi facă cunoscută identitatea, zilele trecute Alexandra Ungureanu a distribuit în mediul online un filmuleț cu acesta, moment în care a dezvăluit și numele partenerului ei.

Astfel, fanii artistei au aflat că aceasta are o relație cu Adrian Gagea, un bucătar originar din Toplița, unde are și o pensiune pe care Alexandra Ungureanu a promovat-o.

Cine este Adrian Gagea

Adrian Gagea are 35 de ani și este din Toplița, Harghita. Bărbatul a fost voleibalist, însă s-a reprofilat și a devenit un chef cunoscut în Londra.

Iubitul Alexandrei Ungureanu a jucat la echipa de volei Unirea Dej, însă a renunțat de câțiva ani la o carieră în sport pentru a se dedica bucătăriei.

În anul 2016, el a participat la „Chefi la cuțite”, însă nu a reușit să îi impresioneze pe cei trei jurați, cu toate că a lucrat în bucătăria lui Raymond Blanc. La preselecții, Adrian Gagea a gătit un piept de rață foarte gustos, dar nu i-a ieșit sufleul de cartofi dulci care nu s-au copt suficient.

„Eu m-am apucat de gătit după ce am renunțat la volei. Deci vă dați seama, după o carieră în sport, cât de mult înseamnă bucătăria pentru mine. A venit la un moment dat o perioadă în viața mea, cred că m-am maturizat, am început să descopăr că îmi place bucătăria și la un moment dat, între antrenamente, am făcut un curs de bucătar. Pe timpul verii, în perioada de pauză competițională, am decis să nu stau degeaba pur și simplu, să merg pe terase la sucuri, mi-am zis că să merg să mă angajez ca și bucătar, să văd ce înseamnă să fi bucătar într-o bucătărie profesionistă”, a povestit Adrian Gagea în timpul show-ului culinar.

„M-am angajat la un restaurant în Cluj. Experiența mi-a plăcut foarte mult, iar spre sfârșitul verii am primit o ofertă să mă mut la Londra, la unul dintre restaurantele lui Raymond Blanc și fără să stau pe gânduri am spus “Gata! Plec!”, a mai spus atunci iubitul artistei Alexandra Ungureanu.

