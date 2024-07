Motivul pentru care Alexandra Ungureanu nu locuiește în noul apartament: “Aș putea oricând să mă mut”/ Exclusiv

Alexandra Ungureanu nu și-a inaugurat noul apartament, amânând mutarea propriu zisă de câteva ori. Vedeta a povestit pentru Unica.ro, că apartamentul este finalizat într-o proporție destul de mare, resprectiv 85% și că ar fi putut locui acolo de mult, doar că perfecționistă de fel și-a dorit ca totul să fie impecabil când va face acest pas.

Alexandra Ungureanu, în vârstă de 42 de ani, face slalom cu hainele între apartamentul mamei și noua ei locuință de luni bune. Recunoaște că este stresant, dar nu are ce face. Nu are timpul necesar să se ocupe de ultimele aspecte: mobilarea logiei și curățenia generală, așa că a preferat să amâne mutarea și locuiește împreună cu mama ei.

Alexandra Ungureanu locuiește încă împreună cu mama ei

“Dressingul meu se updatează, pentru că eu nu pot să mă opresc din shopping, oricât aș merge pe sustenabilitate, oricât aș constata că sunt haine nepurtate, haine pe care le-am purtat doar o dată sau de două ori și practic nu și-au amortizat cheltuiala. Nu mă pot opri pentru că sunt lucruri care îmi plac ca oricărei fete. Shoppingul este terapie, că dacă nu este aia cu ciocolată și aia nu e bună deloc”, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru Unica.ro.

Cea mai recentă achiziție este o geantă, pe care o poartă cu mândrie, mai ales că și-a dorit-o cu ardoare, iar prețul ei nu a fost de neglijat. “800 de euro, cel mai scump item pe care îl am. Am plâns când am dat acești bani! După ce am făcut această cheltuială, am stat cuminte. Nu am mai cumpărat nimic timp de vreo trei luni, deci cumva cred că e o alegere înțeleaptă”, își motivează ea investiția.

Și tot ea recunoaște că un potențial pericol de deteriorare a genții există, având în vedere că dressingul ei spațios este în apartamentul în care încă nu s-a mutat. “Plus că e o piesă, dacă am grijă de ea și nu se întâmplă s-o zgârii. Mai pățesc chestii din astea stupide. De exemplu, în ultima lună am distrus trei genți. Una a căzut de pe dulap tocmai pentru că nu este la locul ei în dressingul meu superb pe care-l am în apartament. Acolo am o cameră întreagă dressing cu dulapuri compartimentate. O parte de haine sunt acolo, evident, frumos aranjate”, ne-a povestit Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu: “Aș putea oricând să mă mut”

Vedeta recunoaște că putea de mult să se mute în apartament, însă și-a dorit ca totul să fie impecabil. Ar avea nevoie de două săptămâni pentru finalizarea ultimelor detalii, dar nu are timpul necesar. În plus, vrea să se ocupe de trierea garderobei, pentru că sunt multe lucruri inutile, care îi ocupă destul spațiu.

“Aș putea oricând să mă mut, apartamentul este în 85% proporție gata, doar că trebuie făcută curățenie, trebuie mobilată logia și accesorizat. Dar eu pot să locuiesc acolo de mult timp, doar că am vrut să fie impecabil și de asta nu m-am mai mutat, după care n-am mai avut timp efectiv. Deci el e aproape gata demult”, a spus, pentru Unica.ro, Alexandra Ungureanu.

Vedeta va renunța la multe lucruri din garderobă și își dorește să găsească persoanele potrivite care să aprecieze lucrurile la adevărata valoare. S-a obișnuit să facă drumuri dese între cele locații pentru a duce și a luat îmbrăcăminte, în funcție de sitauțiile ivite.

“Uite și acum, în seara asta, trebuie să mă duc până la apartament s[ iau haine, pentru că am o filmare. Am reușit un inventar destul de corect și precis. Îmi mai aduc aminte, mă mai uit prin poze mai vechi și mai țin minte, știu exact ce-i acolo și ce-i aici, evident cele care sunt la mama sunt cele pe care le port cel mai des. Cum s-a făcut schimbul de sezoane, încarc mașina, le duc pe alea de iarnă, pulovere, tricotaje, hăinuțele groase le-am dus acolo, stau bine și știu ce am aici. Și mai sunt niște lucruri care din când în când dispar ca într-o gaură neagră. Nu se mai găsesc nici acolo, nici acolo. Nu le mai găsesc pur și simplu, ele se pierd undeva între aceste multe drumuri. Dispar într-o gaură neagră cum am zis și sunt niște rochii, niște pantaloni, niște genți, nu multe, dar nu dau de ele și cu siguranță o să le găsesc într-o zi într-un loc unde nici cu gândul nu m-am gândit sau o să uit de ele”, ne-a mărturisit ea.

Până la alte noi achiziții, cântăreața trebuie să se preocupe de eleiberarea unui spațiu. Și, dacă se aliniază astrele, se va mobiliza și pentru mutare. „Cred că mi-ar trebui așa 2 săptămâni curate să mă ocup numai de apartament. Mai trebuie să mai fac un triaj pentru că sunt multe haine pe care chiar dacă nu le-am purtat, consider că au fost luate greșit, au ieșit din trend sau nu mă avantajează. Aș vrea să le dau, numai că și ăsta e un demers greu, că trebuie găsită lumea. Aș vrea să fie cineva care chiar le poartă, are nevoie de ele”, a adăugat Alexandra Ungureanu.

