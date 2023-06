Alexandra Ungureanu, îndrăgostită de Dan Bittman în liceu: „I-am spus, dar nu știu dacă a înțeles ce a însemnat pentru mine” / Video exclusiv

Alexandra Ungureanu și-a reamintit cu nostalgie primele iubiri, printre care s-au numărat și câțiva artiști rock din România. Despre acea perioadă și provocările ei, solista ne-a povestit mai multe la Unica Urban Party 2023.

În perioada liceului, Alexandra ne-a spus că era „cuminte rău, exagerat de cuminte” și întru totul preocupată de școală. „Îmi vedeam de treabă”, a completat.

Alexandra Ungureanu: „Dan Bittman a fost iubirea mea din clasa a IX-a”

„În timpul liceului am fost îndrăgostită pe rând de niște staruri rock din România. Dan Bittman a fost iubirea mea din clasa a IX-a. A venit la concert acustic în Onești, într-un club. Mi-am luat bilete cu o lună înainte, am stat la prima masă, în sufletul lui. M-a îmbolnăvit. Apoi am cântat cu el în anul II de facultate. I-am spus, dar nu știu dacă a înțeles ce a însemnat pentru mine. Am fost îndrăgostită și de Cristi Minculescu pentru că mi se părea rebelul suprem. După am fost îndrăgostită de un coleg cu doi ani mai mare, pe care nu l-am abordat niciodată, eram orgolioasă”, ne-a mai povestit solista.

„Eram o clasă elitistă, în care rezultatele la învățătură erau importante. Eu nu mă simțeam în formă, aveam acnee, erau anii de liceu. Eu singură mă retrăgeam, mi se părea că ceilalți se uitau ciudat la mine, ei săracii nu aveau nimic. N-am trăit bullyingul. E un fenomen pe care nu-l înțeleg, pentru că nu l-am trăit. Erau întâmplări izolate pe vremea mea, în cercul în care trăiam. Eu singură mă luptam cu complexele mele, simțeam că sunt respinsă, dar nu era așa”, ne-a mai spus, întrebată dacă a experimentat vreodată bullyingul.

Alexandra Ungureanu pleacă în vacanță de vară în septembrie

Pentru că de la începutul anului și până în prezent a tot fost plecată în vacanțe, Alexandra este pregătită să-și reia activitatea muzicală și să stea, o vreme, în București.

„O să mai plec foarte rapid. Vacanța oficială de vară va fi în septembrie, în Grecia, în extrasezon, să fie liber. O să mai ajung în țară, la Maramureș, în Deltă, două-trei zile”, ne-a spus.

