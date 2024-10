Cum se menține Iulia Pârlea la 38 de ani și ce părere are despre intervențiile estetice: “Vreau să previn decât să tratez”/ Exclusiv

Iulia Pârlea este responsabilă cu vremea la Pro TV, acolo unde, de câțiva ani buni, prezintă cu zâmbetul pe buze prognoza meteo. În exclusivitate pentru Unica.ro, vedeta a dezvăluit cum se menține în formă și ce măsuri de ordin estetic ia în calcul, după 40 de ani.

Iulia Pârlea (38 ani) reușește să fie în standard cu dimensiunile de invidiat, chiar dacă nu e deloc prietenă cu sportul. Cum reușește, totuși, să nu aibă oscilații de greutate?

Iulia Pârlea: “Nu am făcut sport niciodată, dar am zis că mă apropii de 40 de ani și e cazul să mă apuc”

“Sincer, mă ajută foarte mult gena, plus că de vreo 8 ani țin post miercurea și vinerea. Nu e post negru, pur și simplu nu mănânc tot ce provine de la animal.

Mie de fel nu prea îmi place carnea, dar numai miercurea și vinerea țin post, că în rest mai mănânc brânză, ouă. Nu sunt vegetariană, mănânc pește, dar carnea nu mi-a plăcut de când mă știu. Adică nu pot să zic că sunt leșinată să mănânc carne. Dacă îmi cere organismul, mănânc, dacă nu, nu”, a declarat, pentru Unica.ro, Iulia Pârlea, prezentatorea rubricii meteo de la Pro TV.

Conștientă că metabolismul ei s-ar putea schimba o dată cu trecerea anilor, Iulia Pârlea vrea să facă anumite schimbări. Mai exact, își reduce unele plăceri culinare și se apucă de exerciții fizice.

“Eu dacă aș putea aș mânca cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți și garnitură de cartofi prăjiți și salată de cartofi prăjiți. Nu i-am scos din alimentație, dar încerc să mănânc mai puțin. Înainte mâncam în fiecare zi, recunosc. Sportul nu e punctul meu forte, nu am făcut sport niciodată, dar am zis că mă apropii de 40 de ani și e cazul să mă apuc măcar așa ușor, ușor. Fac 39 în octombrie”, ne-a mărturisit vedeta Pro TV.

Iulia Pârlea spune că nu a resimțit niciodată vârsta ca pe o presiune, dar schimbări au fost când a împlinit 30 de ani. Din fericire, totul a fost pe plus în cazul ei. “A fost bine, m-am simțit mai bine cu mine și am simțit schimbările psihic vorbind: nu am mai fost atât de sensibilă, ci am devenit mai înțeleaptă”, ne-a mai spus ea.

Ce părere are Iulia Pârlea despre intervențiile estetice? “Când o să fie cazul, o să apelez, cu siguranță! Injectări nicidecum altceva!”

Într-o eră în care intervențiile estetice sunt foarte solicitate de femeile care vor să șteargă de pe chip orice urmă lăsată de trecerea timpului, vedeta Pro TV își dorește să rămână naturală. Ce-i drept, nici nu își arată vârsta, așa că nu are vreun motiv de îngrijorare.

“Nu am o problemă cu intervențiile estetice. Până la urmă dacă te fac să te simți bine și să ai încredere în tine, go for it! Eu deocamdată nu mi-am făcut nimic, dar la fel, știu că mă apropii de 40 de ani și vreau să previn decât să tratez. Și probabil, când o să fie cazul, o să apelez, cu siguranță! Injectări nicidecum altceva! Adică sper să nu fie cazul! Știu că am genă bună, la ce am văzut în familie nu prea a fost nevoie”, a mai spus, pentru Unica.ro, Iulia Pârlea.

