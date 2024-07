Iustina Loghin de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, schimbată complet după operațiile estetice. Cum arăta acum câțiva ani

Iustina Loghin și Cornel Luchian se numără printre cuplurile care au mers al „Insula Iubirii”, sezonul 8, pentru a-și testa relația. Cei doi formează o pereche care a atras rapid atenția publicului, iar oamenii sunt curioși să descopere cât mai multe lucuri despre ei.

Cum arăta Iustina Loghin înainte de operațiile estetice

Iustina și Cornel sunt împreună de aproape doi ani și au planurile de căsătorie deja făcute, iar după ce vor trece testul suprem de la „Insula Iubirii”, vor face nunta. Cornel a cerut-o în căsătorie pe Iustina în mașină.

„Am stabilit data nunţii! Am dat avans pentru toate! Cea mai minunată zi din viaţa mea va fi ziua nunţii mele! (…) Cam după cinci luni m-a cerut. Eram în maşină, inelul era pe bancheta din spate, eu am vrut să iau ceva de acolo şi l-am găsit. El mi-a spus să nu deschid, că e pentru cineva drag. Primul meu gând a fost: ”Oare are pe cineva mai drag decât mine?!”, a dezvăluit Iustina, în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Iar Cornel a completat: „A trebuit să mă opresc să o cer în căsătortie în momentul ăla, în maşină, pentru că a nu a mai avut răbdare! Şi da, Insula Iubirii reprezintă testul suprem, după asta putem să facem nuntă şi copii!”



Iustina l-a cunoscut pe Cornel pe când era deja căsătorit. Între timp, el a divorțat, dar păstrează legătura cu fosta soție cu care are patru copii. Cornel a lucrat o vreme în Italia, dar acum este antreprenor în domeniul construcțiilor, având o afacere de succes în țară.

Iustina are 26 de ani, este cu 12 ani mai tânără ca iubitul ei, și lucrează la o agenție imobiliară. Tânăra a trecut deja pragul medicului estetician, potrivit Antena 1, și are două intervenții – implant mamar și rinoplastie.

Iustina are pe rețelele de socializare fotografii mai vechi, făcute înainte de operații. Vezi în GALERIA FOTO cum arăta Iustina Loghin înainte de operațiile estetice.

Drama prin care a trecut Cornel Luchian

În urmă cu câțiva ani, concurentul de la „Insula Iubirii” a trecut printr-un accident în Italia, moment ce l-a marcat profund. Cornel a fost la un pas de moarte, iar presa italiană chiar l-a declarat decedat la momentul respectiv.

„A suferit în viața asta. Cornel a avut un accident mortal la 25 de ani. A fost paralizat, nu putea să meargă. Nu știu dacă ai văzut, dar Cornel are niște cusături pe față, e cusut tot. I-au fost reconstruite urechile, fața i-a fost reconstruită. Mergea la muncă, era în Italia cu niște colegi și era pe bancheta din spate și a sărit prin geamul din față și cei din față nu au pățit nimic.

Dacă te uiți în ziarele din Italia, el a fost declarat mort. El de asta s-a și căsătorit, ea a fost lângă el atunci, erau împreună de câteva luni, s-a și pocăit, el este foarte sensibil”, a spus Iustina despre Cornel în cadrul emisiunii.

