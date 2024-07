Cornel de la „Insula Iubirii”, declarat mort în Italia, după ce a suferit un accident foarte grav: „Faţa i-a fost reconstruită”

În cadrul primului episod al reality show-ului „Insula Iubirii”, următorii emisiunii de la Antena 1 au avut ocazia să-i cunoască pe concurenţi, cât şi pe ispitele care vor sta alături de ei timp de 21 de zile. Printre cupluri se numără şi Iustina Loghin şi Cornel Luchian, care de la început au dat dovadă de transparenţă şi sinceritate, în ceea ce priveşte povestea lor de dragoste. Concurenta a dezvăluit atât episoadele de infidelitate ale partenerului său cu care urmează să se căsătorească, cât şi faptul că acesta a fost declarat mort în Italia, după ce a fost protagonistul unui accident cutremurător.

Iustina şi Cornel, un cuplu controversat încă din primul episod

„Insula Iubirii” a început luni, pe 15 iulie 2024, la ora 20:30 şi a debutat cu poveştile de dragoste şi de viaţă ale celor cinci cupluri curajoase. Printre ele se numără şi Iustina Loghin și Cornel Luchian, care au venit deci să îşi testeze fidelitatea, să își dovedească iubirea și să vadă dacă relația lor poate rezista tentațiilor și provocărilor pe care le oferă insula.

Deja angajați într-o relație serioasă, cu planuri de căsătorie bine conturate, Iustina și Cornel au făcut pasul cel mare de a da avans pentru restaurant, muzică și toate cele necesare nunții înainte de a pleca în această aventură. Decizia lor de a participa la show a venit după ce Cornel Luchian a făcut cererea în căsătorie într-un moment inedit, în mașină, surprinzând-o pe Iustina Loghin cu inelul de logodnă.

„Am stabilit data nunţii! Am dat avans pentru toate! Cea mai minunată zi din viaţa mea va fi ziua nunţii mele! (…) Cam după cinci luni m-a cerut. Eram în maşină, inelul era pe bancheta din spate, eu am vrut să iau ceva de acolo şi l-am găsit. El mi-a spus să nu deschid, că e pentru cineva drag. Primul meu gând a fost: ”Oare are pe cineva mai drag decât mine?!”, a dezvăluit Iustina, in vreme ce Cornel a completat: „A trebuit să mă opresc să o cer în căsătortie în momentul ăla, în maşină, pentru că a nu a mai avut răbdare! Şi da, Insula Iubirii reprezintă testul suprem, după asta putem să facem nuntă şi copii!”, au spus cei doi în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Cornel de la „Insula Iubirii” a fost declarat mort în Italia, după un accident grav

Povestea de viaţă a lui Cornel este mult mai complexă și dramatică decât pare la prima vedere. În urmă cu câțiva ani, concurentul de la „Insula Iubirii” a suferit un accident foarte grav în Italia, un episod care i-a marcat profund viața. În acel moment, presa italiană l-a declarat decedat, dar Cornel Luchian a reușit să supraviețuiască în mod miraculos. Accidentul l-a lăsat paralizat pentru o perioadă și a necesitat reconstrucții multiple ale feței și urechilor.

Iustina Loghin a povestit cu lacrimi în ochi despre cum Cornel a fost la un pas de moarte, fiind nevoit să treacă prin suferințe fizice și emoționale de nedescris. Trauma și cicatricile lăsate de acest eveniment sunt vizibile și astăzi, dar și-au pus amprenta și asupra sufletului său.

„A suferit în viața asta. Cornel a avut un accident mortal la 25 de ani. A fost paralizat, nu putea să meargă. Nu știu dacă ai văzut, dar Cornel are niște cusături pe față, e cusut tot. I-au fost reconstruite urechile, fața i-a fost reconstruită. Mergea la muncă, era în Italia cu niște colegi și era pe bancheta din spate și a sărit prin geamul din față și cei din față nu au pățit nimic. Dacă te uiți în ziarele din Italia, el a fost declarat mort. El de asta s-a și căsătorit, ea a fost lângă el atunci, erau împreună de câteva luni, s-a și pocăit, el este foarte sensibil”, a spus Iustina despre Cornel în cadrul emisiunii.

Cornel a recunoscut că a înşelat-o pe Iustina

În ciuda dragostei lor profunde, relația dintre Iustina Loghin și Cornel Luchian a fost testată de multiple provocări. Iustina a descoperit că acesta a fost infidel în trecut, o revelație dureroasă care a pus sub semnul întrebării viitorul lor împreună. Concurentul de la „Insula Iubirii” a recunoscut că a înșelat-o pe Iustina în timp ce ea se afla în Istanbul pentru o operație de rinoplastie. Mesajele trimise altor femei și chiar invitațiile la el acasă au zdruncinat încrederea Iustinei.

Cu toate acestea, Iustina a mărturisit că l-a iertat, considerând că infidelitățile nu au fost grave, ci mai degrabă momente de slăbiciune.

„Am ajuns la Istanbul, totul bine și frumos până când mi-au scris două fete, după ce Cornel a început să le dea mesaje. Le-a chemat aici, în casa noastră, în patul nostru. El a insistat, a dat detalii unde stă el. Am vrut să închei relația atunci, am zis că nu pot așa ceva (…) Dar am reușit să trec peste, pentru că nu a fost ceva atât de grav”, a povestit Iustina Loghin la „Insula Iubirii”.

Un alt aspect complicat al vieții lui Cornel Luchian este trecutul său marital. Acesta a fost căsătorit și este tatăl a patru copii. Relația cu fosta soție s-a încheiat oficial în urmă cu un an, dar cei doi au rămas în legătură de dragul copiilor. Iustina a fost singura femeie care a înțeles această dinamică și l-a sprijinit pe Cornel în menținerea relațiilor bune cu fosta lui familie.

