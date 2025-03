Theo Rose, postare înduioșătoare despre tatăl ei: „Îmi bubuie inima”. Motivul pentru care Ioan Diaconu merge foarte rar la concertele ei

Theo Rose a topit inimile tuturor admiratorilor ei de pe rețelele sociale, cu o postare înduioșătoare despre tatăl ei, Ioan Diaconu.

Motivul pentru care tatăl lui Theo Rose merge rar la concertele ei

Theo Rose (27 de ani) și-a luat un moment să scrie câteva rânduri emoționante despre tatăl ei, Ioan Diaconu, care nu obișnuiește să vină la concertele ei. Bărbatul a venit la spectacolul ei „Pe Vechi” de la Ploiești, unde s-au fotografiat îmbrățișați în culise. În dreptul imaginii, cântăreața a explicat de ce tatăl ei nu vine la concertele sale.

„Tată nu obișnuiește să vină la concertele mele. Asta pentru că prin 2022, cred, a fost în public pentru prima dată de când începusem să am succes, la un concert în Vălenii de Munte. Nici n-a apucat să mă felicite după pentru că mulțimea de oameni s-a strâns în jurul meu și m-a tras într-un vârtej cu poze, autografe și jandarmeria care încerca să mă scoată cumva de acolo, pentru că începuse un haos pe care nu-l puteam controla singură. Atunci s-a simțit tată neputincios în ceea ce mă privește, pentru prima dată. Nici n-a putut ajunge la mine prin mulțime.

A mai fost o tentativă la Berăria H când s-a panicat că trupa a început să cânte intro de concert și eu nu eram încă în scenă. A crezut că mi-o fi rău prin spate dar noi așa făcusem coregrafia”, a povestit Theo Rose pe Instagram.

„Succesul e copleșitor nu doar pentru cel care îl dobândește, dar și pentru cei din jurul lui.”

În continuarea postării, antrenoarea de la „Vocea României” a dezvăluit cât de emoționantă a fost întâlnirea cu tatăl ei la concertul „Pe Vechi” de la Ploiești. Întâlnirea a făcut-o pe Theo Rose să conștientizeze încă o dată impactul pe care succesul ei l-a avut asupra oamenilor dragi din viața sa.

„Credeam că n-o să vină nici la «Pe Vechi». Știam că ar fi copleșitor pentru el. Dar a venit la Ploiești și a fost tare emoționat. Mi-a zis după spectacol că e cel mai frumos pe care l-a văzut vreodată. Și pentru că nu ne-a obișnuit cu laude, când mai scoate câte una, zici că îmi bubuie inima. Fiecare om are luptele lui și succesul e copleșitor nu doar pentru cel care îl dobândește, dar și pentru cei din jurul lui. Îi semăn foarte mult și de când îl am pe Sasha înțeleg cum se simte dragostea și grijă unui părinte. Mulțumesc, tată!”, a încheiat artista.

Theo Rose, pe numele ei real Teodora Maria Diaconu, este mezina dintr-o familie cu trei copii. Artista are doi frați mai mari, pe Raluca și pe Radu Diaconu. Cântăreața formează din anul 2022 un cuplu cu Anghel Damian, actor, scenarist și regizor, cu care s-a căsătorit în 2024. Cei doi au un băiețel, Sasha Ioan, în vârstă de 1 an și jumătate.

Foto: Instagram/@theorose.official

