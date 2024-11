Theo Rose, despre cel mai stânjenitor moment de la Vocea României, scos la montaj: „Mi-a fost ruşine, dar i-am zis, na, că ţi-am arătat şi…”

Theo Rose este fără îndoială una dintre cele mai iubite artiste din România, dar chiar şi celebrităţile trec prin momente stânjenitoare care rămân în amintirea lor şi a celor din jur. Recent, artista a vorbit despre un incident de neuitat din timpul filmărilor pentru Vocea României, care ar fi putut deveni un moment jenibil, dar pe care antrenoarea de la Pro TV a reuşit să-l transforme într-o întâmplare memorabilă, plină de umor.

Theo Rose, despre cel mai stânjenitor moment de la Vocea României

Theo Rose este cunoscută pentru naturaleţea şi umorul ei, dar şi pentru capacitatea de a face faţă cu graţie oricărei situaţii, chiar şi celor mai stânjenitoare. Totuşi, la filmările pentru Vocea României, artista a avut parte de un incident vestimentar de care îşi va aminti mult timp. În timpul unei filmări, când era extrem de entuziasmată pentru faptul că a câştigat un concurent în echipa Horia Rose, un corset pe care îl purta a cedat sub presiune.

Scena era plină de oameni, de la band-ul Vocea României, la echipa de producţie şi, desigur, camerele care filmau fiecare mişcare. A fost un moment în care Theo a simţit că ar fi fost mai bine să dispară, dar, în loc să se panicheze, a reuşit să transforme acea întâmplare într-unul dintre cele mai amuzante momente din cariera ei.

„Na, că ţi-am arătat şi…”

Cu o autoironie demnă de invidiat, Theo Rose a reuşit să depăşească instant orice jenă provocată de momentul stânjenitor. În cadrul podcastului moderat de Speak, artista a rememorat întâmplarea cu o sinceritate şi umor care au stârnit râsul ascultătorilor.

Antrenoarea de la Vocea României a povestit detaliile incidentului, spunând că, deşi i-a fost ruşine în acel moment, a ales să facă faţă situaţiei cu un zâmbet larg.

„M-am bucurat că luăm un concurent și aveam un corset pe mine; mi-a căzut corsetul în fața concurentului. M-au văzut Bubu, toți băieții ăia din spate, camerele… Au scos la montaj. Dar bine, ce, la mine nu șochează nimic! Da, am rămas în țâțele goale, da! Și ce crezi? Mi-a fost rușine, îți dai seama, dar ca să mă scot, că sunt de la țară și așa, i-am zis: „Na, că ți-am arătat și ţâ**le de bucurie”, a spus Theo Rose în cadrul podcastului „La Fileu”, moderat de Speak.

Theo Rose, episod de anxietate la podcastul lui Speak

Participarea la podcastul lui Speak s-a dovedit a fi o provocare neașteptată pentru Theo Rose, care s-a confruntat cu o reacție emoțională intensă, o criză de anxietate care a luat-o prin surprindere.

Artista a povestit cu sinceritate, pe contul ei de socializare, cum a trăit acele momente grele, recunoscând că a fost un moment de panică destul de puternic. În ciuda disconfortului, Theo Rose a reușit să își depășească teama și să își revină, concentrându-se pe discuția din cadrul podcastului.

„M-am dus la Speak, la podcastul prietenului meu, și ce credeți? Când am ajuns acolo, mi s-a făcut rău. Am simțit o anxietate puternică, ca un nod în gât. A fost o stare destul de intensă, dar am zis că nu mă las. I-am spus că îmi e rău, dar am continuat. A durat cam jumătate de oră până mi-am revenit, m-am concentrat pe ce vorbeam și mi-am mutat atenția. E frustrant, pentru că îmi dau seama că tot trebuie să mă lupt cu asta, dar nu am ce să fac. Am început să mă întorc la terapie și să iau totul de la capăt, chiar dacă uneori te saturi. Dar asta este, o iau de la început, ca să știe toată lumea cum stau cu lucrurile astea”, a mărturisit Theo Rose pe Instagram, potrivit elle.ro.

