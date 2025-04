Actorul Nicky Katt, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Dazed and Confused„ și „A Time to Kill„ dar și din serialul „Boston Public„ sau „Friends” a murit la vârsta de 54 de ani.

Nicky Katt s-a sinucis la 54 de ani

Nicky Katt s-a sinucis în locuința sa din zona Los Angeles. Decesul său a fost confirmat luni, 15 aprilie, de către Departamentul de Medicină Legală al Comitatului Los Angeles. Actorul avea 54 de ani.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Los Angeles a declarat: „Nicky Katt a fost identificat, iar cauza morții a fost stabilită. El a murit prin suicid, conform raportului Departamentului de Medicină Legală al Comitatului Los Angeles.”

Cariera lui Nicky Katt s-a întins pe patru decenii

Moartea lui Katt a fost raportată pentru prima dată sâmbătă, 12 aprilie, notează People.

Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe aproape patru decenii, Nicky Katt a avut 75 de roluri între 1980 și 2018. Este cel mai bine cunoscut pentru interpretarea personajului Clint Bruno în filmul cult din 1993, „Dazed and Confused” unde a avut o scenă memorabilă de confruntare cu personajul lui Adam Goldberg, Mike Newhouse. Printre alte filme și seriale notabile în care a apărut se numără „Sister Act,” „Friends” (sezonul 2, episodul 21), „A Time to Kill” „Rules of Engagement” „Insomnia,” „Boston Public” „Secondhand Lions” „School of Rock” și „The Dark Knight.” Ultima sa apariție pe ecran a fost într-un episod din 2018 al serialului Hulu „Casual.”

Regizorul Robert Rodriguez, care a colaborat cu Katt la filme precum „Planet Terror,” a fost printre primele personalități de la Hollywood care i-au adus un omagiu emoționant după vestea tristă a morții sale.

Regizorul Robert Rodriguez a împărtășit un omagiu emoționant pentru Nicky Katt, printr-o postare pe Instagram, duminică, 13 aprilie. Acesta a subliniat dedicația actorului pentru rolurile sale, evidențiind creativitatea și atenția incredibilă la detalii, precum și abilitatea sa de a surprinde publicul prin interpretări originale și umor autentic.

„Nicky era o adevărată bucurie, atât pe platourile de filmare, cât și în afara lor. Un artist desăvârșit. Un prieten. nu pot decât să fiu recunoscător că l-am cunoscut, că am lucrat cu el și că l-am văzut creând propria sa marcă de magie cu adevărat originală, care va trăi pentru totdeauna în mediul lui preferat” a scris Rodriguez, descriindu-l ca fiind un talent rar, capabil să transforme orice moment în magie pură pe ecran.

De asemenea, regizorul a exprimat profundă tristețe pentru pierderea lui Katt, dar și recunoștința că a avut ocazia să colaboreze cu el și să fie martor la modul unic în care acesta își punea amprenta asupra artei sale, adăugând că moștenirea actorului va rămâne vie în cinematografie.

Foto – Profimedia

