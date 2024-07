Prima ediție a sezonului 8 „Insula Iubirii” a debutat cu dezvăluiri neaștepatate despre unii concurenți. Robert Braia și Bianca Mitroi au atras rapid atenția asupra lor cu declarațiile pe care le-au făcut.

Cine sunt Robert Braia și Bianca Mitroi de la „Insula Iubirii”

Robert Braia și Bianca Mitroi formează un cuplu de un an și au decis să participe la sezonul 8 al emisiunii matrimoniale „Insula Iubirii” pentru a-și pune relația la încercare și a-și testa iubirea.

Bianca Mitroi are 27 de ani, este zodia Gemeni, a fost profesoară la o școală populară de arte, iar acum este cântăreață de muzică de petrecere. Ea alături de Jean de la Craiova și are în plan multe surprize muzicale pentru publicul ei.

Robert are 28 de ani, este zodia Rac, este antreprenor și se ocupă și de afacerile de familie. A urmat Facultatea de Business din Graz din Austria și face parte dintr-o familie înstărită. În trecut, Robert era cunoscut în Craiova ca un băiat de oraș, dar lucrurile s-au mai schimbat de când a întâlnit-o pe Bianca.

Antreprenorul a cumpărat un apartament în Craiova doar pentru el și Bianca, ea fiind prima femeie cu care a locuit în aceeași casă, dar și prima pe care a prezentat-o părinților.

Bianca și Robert au decis să participe la „Insula Iubirii” pentru a vedea dacă iubirea lor este pură și mai presus de temperamentele lor diferite.

Robert nu suportă pisicile Biancăi

În primul episod al sezonului 8, Robert a uimit publicul cu declarațiile făcute despre cum a încercat să scape de pisicile iubitiei, deși ea ține la eel ca la ochii din cap. Robert Braia spune că pisicile Biancăi sunt motivul pentru care ei nu pot depăși impasul în relație.

”În seara în care au dispărut, a venit un prieten pe la mine, am lăsat geamul deschis, am plecat și au plecat și ele. Oarecum ea era extraordinar de atașată, zicea că sunt ca și copiii ei.

Nu consider că am fost gelos pe ei, ci erau și încă sunt motivul pentru care noi nu putem să depășim un impas în relație. (…) Nu voiam sa fiu doar eu și atât. Eu i-am zis că sunt și alergic la motani. (…) Pe mine m-a adus în pragul disperării sincer, și de asta am făcut ce am făcut”, a declarat Robert Braia, la Insula Iubirii, potrivit Spynews.

Bianca a aflat printr-o întâmplare, din mesajele lui Robert cu o altă persoană, că acesta ar fi vrut să scape defitinitiv de pisici. Și drept răzbunare, Bianca i-a vandalizat mașina, lucru care l-a redanjat foarte tare pe Robert.

”M-a deranjat foarte mult și reacția ei după ce a aflat chestia asta. S-a dus și mi-a vandalizat mașina”, a mai spus concurentul.

