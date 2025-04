Celia, declarații sincere despre relația cu Mihai Bendeac: „Am știut clar că noi nu eram făcuți unul pentru celălalt”

Celia a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare în cadrul podcastului găzduit de Jorge, unde a rememorat, cu sinceritate și nostalgie, o relație din trecut care, deși scurtă, a avut un impact puternic asupra ei. Artista a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu Mihai Bendeac, o poveste de dragoste care a durat doar câteva luni, dar care a inspirat una dintre cele mai sensibile piese ale sale – „Dor de noi (Joi)”, lansată în decembrie 2012.

Celia (40 de ani) a fost invitată recent la podcastul lui Jorge, unde a vorbit, printre altele, despre relația pe care a avut-o cu Mihai Bendeac, relație care a durat doar câteva luni. De asemenea, îndrăgita artistă a mărturisit că piesa „Dor de noi (Joi)”, lansată în decembrie 2012, i-a fost dedicată într-un fel și actorului.

Cei doi s-au despărțit fără scandal, dovadă că și astăzi, la mulți ani după ce relația s-a încheiat, vorbesc frumos unul despre celălalt.

„Mihai, cu toate fețele astea ale lui, are o parte frumoasă pe care eu am cunoscut-o. El mi-a fost un prieten foarte bun. Am fost prieteni o bună perioadă, el spunea: „Nu avem cum să fim împreună, tu ești prea bună pentru mine”. Era o prietenie atât de frumoasă la început, ne plăcea. Am știut clar că noi nu eram făcuți unul pentru celălalt. A fost omul care mi-a fost pansament în perioada respectivă. Da (n.r. – au fost împreună câteva luni), cu tot cu prietenie. Am știut că nu-mi făcea bine și el. Mi-era și greu puțin că mă atașasem de el.”, a spus Celia în podcastul lui Jorge.

Cum l-a cunoscut pe actualul ei soț, Erdeli Ancuța

Tot în cadrul podcastului, Celia a povestit cum l-a cunoscut pe soțul ei, Erdeli Ancuța, cu care are doi copii superbi. Totul se întâmpla la câteva luni după separarea de Mihai Bendeac, iar prima întâlnire dintre ea și actualul ei partener a avut loc într-un club, unde aceasta a susținut un concert.

Deși nu-și mai dorea o relație la distanță, întrucât Erdeli locuia în Australia, a decis să mai ofere o șansă iubirii. Astfel, după 7 luni, a decis să o ceară în căsătorie, ulterior s-au și mutat din România împreună.

„Un nou început. La vreo două luni de zile, de la celălalt capăt de lume, a venit soțul meu să mă întâlnească și la 7 luni după m-a cerut în căsătorie. Prima dată când l-am văzut a fost după parastasul de 6 luni al tatălui meu. De la paratas am plecat la două concerte. Al doilea concert era într-un club în Timișoara, ne-am întâlnit cu tour manager-ul meu, era prieten care un prieten al soțului (…) A fost fix acolo, fix după parastasul tatei. El a plecat în Australia și exact în luna mai ne-am revăzut. A fost foarte frumos, la ora 7 dimineața s-a întâmplat să mă sărute.„, a mai spus aceasta.

