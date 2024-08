Celia își pregătește revenirea în muzică: “Am o piesă superbă finalizată la Costi în studio”. Problemele de sănătate le-au dat peste cap planurile de vacanță / Exclusiv

Celia își pregătește revenirea în muzică, după o pauză profesională în care s-a dedicat familiei și creșterii celor doi copii, Angelo și Sara. În exclusivitate pentru Unica.ro, artista a povestit despre viața de familie, dar și despre dorința ei de a reveni în atenția publicului cu piese noi, lucru pentru care deja a luat legătura cu Costi Ioniță. Cântăreața ne-a povestit și despre problemele de sănătate care le-au dat planurile de vacanță peste cap, dar și dacă se vor întoarce în Australia, unde locuiește familia soțului ei.

Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, sunt împreună de 11 ani și au doi copii: Angelo și Sara. Momentan, ei locuiesc în Timișoara, unde se bucură de o viață tihnită de familie. Vedeta spune că nu mai au planuri în ceea ce privește al treilea copil. Artista a terminat de câteva luni concediul de creștere a fetiței, care s-a născut la începutul anului 2022.

Ce mai faci, Celia? Cum este viața alături de soț și de cei doi copii?

Cu bune și mai puțin bune, că la nimeni nu e doar bine, însă mă simt binecuvântată. Am o familie unită și copiii îmi sunt sănătoși. Acestea sunt niște aspecte foarte importante care îmi bucură inima .

Celia: “Îmi doresc enorm să îmi pregătesc o relansare frumoasă și să găsesc timp pentru mine”

Ce schimbări ai făcut în carieră de când ai devenit mamă? Cum s-au reașezat prioritățile?

Prioritățile mi-au fost copiii. Abia de 2-3 luni am ieșit din concediul de maternitate si încep să privesc spre viitor cu planuri pe care, momentan, doar le aranjez și le sortez printre gânduri, pregătindu-mă pentru perioada în care voi putea să prioritizez cariera.

Cine te ajută cu copiii?

O am pe mama, însă n-am profitat pentru că am trecut cu ea prin probleme de sănătate și am încercat să o protejez. Mă gândesc să angajez pe cineva, în viitor, care să fie în preajma mamei și să ajute cât timp eu sunt plecată, pentru ca eu sa fiu liniștită, să pot să mă ocup de carieră, pentru că am lăsat totul pe plan secund. Însă am în plan să mă organizez, astfel încât să pot prioritiza cât de cât și cariera, pentru că e important pentru mine psihic să mai fac lucruri pentru mine.

Citește și: Celia, probleme cu inima după a doua naștere. „Vă recomand să țineți sub supraveghere inima”

Citește și: Câte kg a slăbit Celia după naștere. Solista a luat 21 de kg în timpul sarcinii

Spuneai, la un moment dat, că vreți să vă întoarceți în Australia. Ce ați hotărât? Unde vă simțiți acasă?

Anul acesta avem de finalizat niște demersuri foarte importante acolo și va trebui să mergem câteva luni și să decidem planul pentru anii care vor urma. Îmi doresc enorm să îmi pregătesc o relansare frumoasă și să găsesc timp pentru mine. Să vin cu surprize pentru oamenii minunați care au iubit muzica mea în trecut. Visez la acea perioadă și sper să fie în viitorul cât mai apropiat .

Celia: “Visez la perioada când ne va lăsa inima să plecăm o săptămâna doar noi doi într-o vacanță exotică”

Cum s-a schimbat relația cu soțul de când sunteți părinți?

Pentru că se încadrează ca tătic responsabil, bun și iubitor, acest aspect îmi pare foarte sexy. Însă, cu timpul pentru noi stăm cam prost. Responsabilitățile e clar că uneori ne dau bătăi de cap și, ca în orice familie, se mai iscă și nemulțumiri, dar …în ce relație este totul perfect?

Luați în calcul escapade fără copii?

Uffff… Deocamdată nu, exact cum spuneam. La capitolul acesta stăm tare prost . Momentan Sara are 2 anișori, noi nu ne putem desprinde de ei decât așa pentru câte o seară maximum. O sa încercam să ne mai luăm câteva pentru noi în viitor. Visez la perioada când ne va lăsa inima să plecăm o săptămâna doar noi doi într-o vacanță exotică.

Celia: “Soțul a fost internat în spital o perioadă și chiar și acum este în refacere”

Ce planuri de vacanță aveți pentru ultima parte din vară?

Planurile pentru această vară au fost date peste cap de niște probleme de sănătate ale soțului meu. A fost internat în spital o perioadă și chiar și acum este în refacere. Totuși, mulțumesc lui Dumnezeu căci tot pericolul a trecut și, momentan, este aproape refăcut complet. E bine când tot greul se termină cu bine.

Celia: “Deja am o piesă superbă finalizată la Costi în studio, o piesă produsă de el”

Ai păstrat legătura cu Costi Ioniță? Te gândești să îți facă o piesă pentru a reveni în forță pe piața muzicală?

Deja am o piesă superbă finalizată la Costi în studio, o piesă produsă de el și care este atât de special, că abia aștept să o împărtășesc cu cei care au iubit muzica mea în trecut .

Cum este viața la Timișoara, departe de agitația din București?

E destul de banală, nimic prea palpitant. Hahahaha, nu vreau să mă plâng, totusi o viața liniștită de familie.

V-ați gândit să vă mutați din nou în Capitală?

Ne-am mai gândit din când în când și la acest aspect.

Ce spune artista despre al treilea copil

Ești căsătorită de 11 ani. Cum ați gestionat tu și Ardeli lucrurile în căsnicie? Ce reguli nescrise respectați?

O perioadă frumoasă, însă nu mereu, au fost suișuri si coborâșuri. Totuși ne-am căsătorit din iubire, iar acest aspect ne-a ținut scut în vremurile de răscruce. Iubirea trece peste toate greutățile, e iertătoare și vindecă supărările.

Aveți în plan și al treilea copil? Din punct de vedere al sănătății, ești ok?

Suntem fericiți că am reușit să avem și o fetiță, acum că avem și băiat și fată ne-am cam împlinit toate dorințele … Noi NU mai avem alte planuri . Doar dacă Dumnezeu va avea (zâmbește).

Citește și: Ce reguli de viaţă ar fi impus Kate Middleton, Casei Regale, încă de la începutul căsătoriei cu Prinţul William: „Necesită mult curaj”

Penelope Cruz și Javier Bardem, imagini rare cu copiii lor. Cei doi fac tot posibilul să-i țină departe de atenția publicului

Ce poveste impresionantă de viață are Sabrina Voinea! „O întrebam pe bonă unde e mama. Începeam să plâng.” A câștigat prima medalie la 9 ani

Anamaria Ionescu și solistul Fly Project, dovada că există iubire și după infidelitate: „Dacă iubiți cu adevărat, încercați și a doua oară!” / Exclusiv

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News