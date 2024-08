Anamaria Ionescu și solistul Fly Project, dovada că există iubire și după infidelitate: „Dacă iubiți cu adevărat, încercați și a doua oară” / Exclusiv

Anamaria Ionescu vorbește cu aceeași emoție, dragoste și bucurie autentică despre momentul în care l-a cunoscut pe soțul ei, solistul trupei Fly Project, Tudor Ionescu, chiar dacă drumurile lor s-au intersectat acum aproape două decenii. În ediția Fresh by Unica din această săptămână, prezentatoarea de la „Splash! Vedete la apă” ne-a povestit cum a cucerit-o Tudor, dar și ce-și amintește despre momentul în care fiecare i-a cunoscut pe părinții celuilalt. Am vorbit cu fosta concurentă de la Power Couple și despre cum a reușit să treacă peste infidelitatea lui Tudor, dar și despre ceea ce fac în prezent, după aproape 20 de ani de iubire, ca să mențină un echilibru în relația de cuplu.

Cum a început povestea de iubire dintre Tudor și Anamaria Ionescu

Anamaria Ionescu (39 de ani) și Tudor Ionescu (44 de ani) vor aniversa 20 de ani de relație în această toamnă. Invitată la Fresh by Unica, prezentatoarea de la Antena 1 ne-a povestit cum a început povestea lor de dragoste, cum a fost să locuiască alături de părinții ei în primii ani de relație, dar și despre cum a reușit să-l ierte pe Tudor după ce artistul a fost infidel.

Cuplul s-a cunoscut la TVR1, în emisiunea „Dănutz SRL”, unde Anamaria a fost remarcată de managerul Fly Project, care i-a propus, alături de încă o colegă, să danseze pentru trupă. Sceptice la început, Anamaria și prietena ei, Gia, au acceptat. Lucrând împreună, Anamaria și Tudor s-au apropiat în mod natural. Prezentatoarea TV mărturisește că a fost cucerită de modestia, umorul și bunătatea lui Tudor.

„Mă făcea să râd încontinuu. Modestia lui m-a fascinat. Își cerea scuze la orice mică chestie. Mă suna și-mi spunea: «Mulțumesc de telefon!». «Păi tu m-ai sunat.» Era super drăguț, mi-a plăcut foarte tare felul lui de a fi. Ne-am dat seama că ne-am îndrăgostit foarte tare și nu știam ce să facem”, a povestit Anamaria Ionescu, la Fresh by Unica.

Regula era ca între membrii trupei să nu se lege relații amoroase, pentru a nu strica atmosfera de lucru. Din acest motiv, timp de aproximativ un an, Anamaria și Tudor s-au ascuns de toată lumea. „Un an de zile ne-am ferit, dar a fost faină perioada aia. Mi s-a părut foarte interesant și incitant, în același timp”, a mai spus Anamaria, pentru Unica.ro.

Au locuit cu părinții ei aproximativ patru ani

După un timp, Tudor s-a mutat cu Anamaria la părinții ei. Perechea a locuit cu părinții prezentatoarei vreme de aproximativ patru ani, timp în care strângea bani să-și cumpere propria casă.

„A fost interesant. (…) După acei patru ani s-a produs o extorsiune a unui degajament și ne-am despărțit pentru câteva luni. El s-a mutat, eu am rămas cu ai mei. După aceea, când ne-am împăcat, am zis să o luăm de la capăt cu totul. Să ne mutăm într-un alt loc, să fim noi doi, deși el se înțelegea foarte, foarte bine cu ai mei. Și acum Tudor mă bate la cap: «Dar nu mai vin ai tăi pe la noi?»”, ne-a mai povestit prezentatoarea de la „Splash! Vedete la apă”.

Când fetița lor, Ilinca, era mică, mama Anamariei a locuit cu ea și cu Tudor timp de patru ani. „El își dorea. A fost neașteptat de bine.” Prezentatoarea de la Antena 1 nu-și amintește momentul exact în care ea și Tudor i-au cunoscut pe părinții celuilalt, însă știe sigur că au avut o chimie foarte bună cu toții de la bun început.

„Știu sigur că s-au plăcut din prima pentru că Tudor era genul de băiat iubibil, super sociabil, plăcut, modest, bun. Era imposibil să nu-ți placă de el. Ai lui locuiesc la Aiud și m-au cunoscut când mergeam la concerte. Încă nu eram împreună. Țin minte că-mi spunea și el: «Uite, maică-mea mi-a zis că te place foarte tare, că ce fată faină, ce frumoasă, ce drăguță, ce modestă și ea». Acum să nu pară că mă laud. Eu vă zic ce mi-a zis el. M-au plăcut de la bun început, cel puțin așa mi-a zis el, și am și simțit că așa și e. Singura diferență între familia mea și a lui a fost că ai lui sunt departe și ne-am văzut mai rar”, a mai povestit Anamaria Ionescu, la Fresh by Unica.

Cum a trecut Anamaria Ionescu peste infidelitate: „Un astfel de episod te trezește la realitate”

După aproximativ patru-cinci ani de relație, Tudor a fost infidel, un moment de mare cumpănă în povestea lor de iubire. Cu toate că le-a fost greu, solistul și prezentatoarea TV au depășit momentul, s-au schimbat ca oameni, iar relația lor a devenit mai sudată.

„Un astfel de episod te trezește la realitate. Poate dacă nu se întâmpla, în momentul de față nu mai eram împreună. Ne dădeam seama că flacăra iubirii s-a stins, că nu mai suntem compatibili și că fiecare își vede de drumul lui. Deși a fost foarte grea perioada aceea, cred că am avut amândoi nevoie de acel moment. Știu, poate pare ciudat, dar cred că momentul acela ne-a adus acum aici. Am realizat amândoi mai multe lucruri, ne-am schimbat”, a povestit Anamaria, pentru Unica.ro.

„Nu știam cum să mă comport în relație”

Tudor Ionescu și-a asumat că a greșit, și-a cerut iertare și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i demonstra Anei că acel episod nu se va mai repeta. La rândul ei, Anamaria a realizat că și ea a greșit, la începutul relației, față de solist.

„Eram crudă, ca să spun așa. Până la Tudor avusesem câteva relații, dar nu știam cum să mă comport exact. Eu nu sunt genul de persoană romantică. Nici el nu este, a fost încă un punct în comun. Sunt drăgăstoasă, dar poate nu sunt așa cum și-ar dori unii. Nu știam cum să mă comport în relație. Sunt singura fată la familie. Mai am un frate care și el a fost răsfățat la rândul lui. Fiind fată, am gândirea aceea poate pentru unii învechită, că fata trebuie cucerită, că trebuie să se lase greu. Așa am crescut. Probabil păream mai răsfățată. Poate nu i-am oferit unele lucruri de care el avea nevoie la momentul respectiv, așa mă gândeam eu atunci”, a concluzionat Ana.

„Prefer în viață să regret că am făcut ceva decât că nu am făcut acel lucru”

Acum, prezentatoarea de televiziune vorbește cu inima deschisă despre cele întâmplate, deoarece experiența a ajutat-o și vrea, la rândul ei, să fie un exemplu pentru femeile care trec prin aceeași experiență.

„Știu că sunt mulți care spun că dacă bărbatul înșală o dată înseamnă că se va mai întâmpla. Nu este general valabil. Sunt situații și situații. Trebuie să simți că vrei să mergi mai departe și că poți să treci peste un episod de genul acesta. Eu am preferat să acord a doua șansă pentru că știam că există iubire și din partea mea, și din partea lui. Prefer în viață să regret că am făcut ceva decât că nu am făcut acel lucru. Asta e, am încercat. Pe noi lucrul ăsta ne-a ajutat. Din momentul acela eu nu am mai simțit nici măcar o singură dată din partea lui Tudor o înstrăinare, o îndepărtare față de mine”, a mai povestit Anamaria Ionescu, la Fresh by Unica.

„Tudor este un om extrem de bun, familist”

Iubirea a ajutat-o pe fosta concurentă de la Power Couple să ierte. Asta și faptul că a știut să diferențieze obișnuința de iubire.

„Mulți confundă această iubire cu obișnuința. În timpul cât noi am fost despărțiți eu am realizat că e vorba despre iubire. Îmi ziceau prietenele: «Da’ revino-ți!». Nu puteam. Nu mă vedeam fără el, pur și simplu. Balta are pește, știu, sunt conștientă, dar nu mă interesează alt pește. (râde) Nu mă interesează să văd cum e cu altcineva. Tudor este un om extrem de bun, familist. Pentru mine, nici în momentul de față nu există o altă variantă. Nu l-aș schimba pe Tudor pentru nimic în lume”, ne-a mai spus prezentatoarea de la „Splash! Vedete la apă”, Anamaria Ionescu.

Comunicarea, secretul relației lor

Pentru a menține un echilibru sănătos în relație, Anamaria ne-a spus și că ea și Tudor Ionescu prioritizează comunicarea. Chiar și atunci când a fost infidel, solistul a preferat să fie onest cu partenera lui de viață.

„Nu ne-am ascuns niciodată, nici măcar în momentul acela greu. El mi-a zis cum stă situația. Am fost sinceri unul cu celălalt și cred că asta este super important. Să nu ascunzi lucruri față de partener, oricât de inofensive ar părea”, a încheiat Anamaria Ionescu.

Anamaria Ionescu, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am mai vorbit cu Anamaria Ionescu despre parcursul ei profesional de la medicină veterinară și turism la televiziune, despre ce valori își doresc ea și soțul ei să-i insufle fiicei lor, Ilinca, despre frica ei de apă și emisiunea „Splash!”, dar și despre cum se menține în formă.

#ThisorThat cu Anamaria Ionescu

Anamaria Ionescu s-a născut pe 23 martie 1985 și este zodia Berbec. A debutat în televiziune la emisiunea „Hi-Q Noi”. Ulterior a apărut în show-ul „Dănutz SRL”, de la TVR1, de unde a plecat ca să danseze pentru trupa Fly Project. După doi ani de concerte, Anamaria a prezentat rubrica meteo la Observator timp de nouă ani.

După concediul de maternitate, alături de o prietenă, Anamaria a înființat o firmă de organizări de evenimente. Pandemia, dar și alte circumstanțe, le-au făcut pe prezentatoare și pe prietena ei să renunțe la business. Anamaria s-a întors pe micul ecran în 2024, la Power Couple România, unde a rezistat până în finală, iar acum prezintă emisiunea „Splash! Vedete la apă”. În paralel, Anamaria încă se ocupă cu decorațiunile de evenimente.

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@anaiionescu

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

