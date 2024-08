Cum a reacționat Anamaria Ionescu când i s-a propus să prezinte „Splash! Vedete la apă” cu Răzvan Fodor și Ramona Olaru: „Am avut o teamă” / Exclusiv

Anamaria Ionescu este cea mai nouă adiție în echipa show-ului „Splash! Vedete la apă”, care are premiera în această seară de la 20:30. Anamaria găzduiește emisiunea de la Antena 1 alături de Răzvan Fodor și Ramona Olaru. În ediția Fresh by Unica de săptămâna viitoare, Anamaria ne povestește de unde crede că a deprins frica de apă, dar și cum s-a integrat în echipa „Splash!”.

Cum a reacționat Anamaria Ionescu când i s-a propus să prezinte „Splash! Vedete la apă”

După ce a participat alături de soțul ei, solistul trupei Fly Project Tudor Ionescu, la Power Couple România, Anamaria Ionescu a primit propunerea de a găzdui emisiunea „Splash! Vedete la apă”. Anamaria este cea care transmite oamenilor de acasă emoțiile susținătorilor celor care și-au făcut curaj să sară în bazin.

„Eu cu apa nu am nicio treabă, nu o suport efectiv”, ne-a mărturisit Anamaria Ionescu. Atunci când s-a întâlnit cu producătorii, fosta prezentatoare de meteo s-a temut că-i vor propune să facă parte din proiect în calitate de concurentă. Așadar, în mintea ei se derulau doar moduri în care să refuze politicos invitația.

Citește și: Cine este soția lui Tudor Ionescu de la Fly Project. Anamaria l-a iertat pe artist după ce a înșelat-o. „Dragostea învinge!”

„Mi s-a luat o piatră de pe inimă”

„Când mi-au zis să prezint cu Răzvan și Ramona mi s-a luat o piatră de pe inimă. Nu mă așteptam. M-a bucurat foarte tare propunerea. Eu știam de acest format, mă uitam împreună cu Ilinca (fiica ei – n.red.). Ei îi place foarte tare. Deși am avut emoții la început, din fericire, totul a decurs foarte bine. M-am integrat în echipă și în atmosfera aceea. Am avut o teamă, ei cunoscându-se dinainte”, ne-a povestit Anamaria Ionescu, la Fresh by Unica.

Toți colegii au încurajat-o și de la toți a avut câte ceva de învățat. Concluzia a fost că important este să se relaxeze și să fie naturală, astfel încât să le transmită celor de acasă energie bună. „Părticica mea implică susținerea. Eu sunt alături de susținătorii celor care sar de pe platformă.”

Citește și: Anamaria Ionescu, soția solistului de la „Fly Project”, despre trucurile ei de îngrijire a părului

De ce are Anamaria Ionescu fobie de apă

Fobia Anamariei Ionescu față de apă s-a născut în copilărie, după ce, la orele de înot, a fost aruncată de antrenor în apă fără să fie pregătită pentru acest lucru. „Din momentul ăla am zis că eu nu mai am ce căuta în apă. S-au chinuit foarte mulți antrenori de înot să mă învețe. Efectiv nu pot să-mi controlez respirația. Mi-e frică”, ne-a mărturisit.

Anamaria ne-a spus și care a fost cea mai grea zi de filmare pentru ea, dar și de ce ar trebui să urmărească oamenii de acasă emisiunea „Splash!”.

Citește și: Din ce motive se ceartă Tudor Ionescu și soția lui, Anamaria

Când se difuzează emisiunea „Splash! Vedete la apă”

„Cea mai grea zi de filmare a fost prima. Aveam emoții. Încercam să iau din mers, să fiu cât mai bună pe ceea ce fac și a durat și foarte mult. Fiind prima emisie, totul trebuia să fie impecabil. Am stat ceva și a fost obositor pentru că am filmat pe timpul nopții. Trebuia să fie bazinul liber. A fost destul de obositor, dar ne-am descurcat și am făcut față cu brio”, a mai povestit Anamaria Ionescu, la Fresh by Unica.

Tot pentru Unica.ro, Anamaria a spus că noul sezon de „Splash! Vedete la apă” va include multe momente amuzante, dar și multe momente emoționante.

„Se vor întâmpla niște lucruri la care oamenii nu cred că se așteaptă. Au fost oameni care nu știau să înoate care au sărit. Mi s-a părut wow. Au fost foarte multe momente spectaculoase”, a mai spus Ana, pentru Unica.ro.

„Am zis că nu trebuie să mă mai duc la sală pentru că atât de mult am râs că am mai făcut două pătrățele la abdomen”, a completat prezentatoarea.

Emisiunea „Splash! Vedete la apă” se difuzează în fiecare joi și vineri de la 20:30, la Antena 1.

Anamaria Ionescu, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Anamaria Ionescu despre parcursul ei în televiziune, căsnicia cu solistul Fly Project și fiica lor, Ilinca, dar și despre cum face eforturi să scape de anxietate și ipohondrie.

Nu rata o nouă ediție Fresh by Unica în fiecare miercuri de la 19:00 pe www.unica.ro, canalul nostru oficial de YouTube și pagina de Facebook Unica.ro!

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@anaiionescu

Urmărește-ne pe Google News