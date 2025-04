Imagini din garsoniera în care locuiește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel: „Am pus luminițele astea de la pom pe pat”. Cum își plătește chiria, deși nu are loc de muncă

David Pușcaș a publicat în mediul online o filmare din garsoniera în care locuiește. La 28 de ani, fiul adoptiv al Luminiței Anghel își plătește chiria cu ajutorul donațiilor pe care le primește pe TikTok, deoarece nu are un loc de muncă.

Imagini din garsoniera în care locuiește David Pușcaș

David Pușcaș locuiește în chirie de la vârsta de 18 ani. Inițial, chiriile i-au fost asigurate de mama adoptivă, Luminița Anghel (56 de ani), până când, din cauza neînțelegerilor, cei doi au rupt legătura. De curând, tânărul de 28 de ani a filmat garsoniera în care locuiește cu ajutorul donațiilor de pe TikTok.

„Vreau să vă arăt cât de cozy (comod, confortabil – n.red.) arată căsuța mea. Am pus luminițele astea de la pom pe pat. Lăsați-mi în comentarii dacă vă place cum arată. Am făcut curat în bucătărie, pentru că știți că am făcut aseară cartofi prăjiți pe live și era explodată. Biroul unde lucrez și mai reflectez la viață. Am pus și la spălat, doar acasă… singur și homey. Se văd foarte frumos luminițele astea. Lăsați-mi în comentarii dacă vă plac”, a spus David Pușcaș pe TikTok.

Cum își plătește David Pușcaș chiria, deși nu are loc de muncă

Garsoniera în care locuiește David Pușcaș are un hol unde se află o mașină de spălat și un dulap, o baie pe care nu a filmat-o și un living cu bucătărie open space. Ultima chirie, David a reușit să o plătească din donațiile primite pe TikTok.

„Da!! Așa este… am plătit chiria prin hazul și talentul meu unic. Publicul mă iubește”, a spus David Pușcaș în mediul online, potrivit Libertatea.ro.

Luminița Anghel susține că David Pușcaș a fost dat afară din mai multe garsoniere

David Pușcaș locuiește singur de la vârsta de 18 ani. După terminarea liceului, mama adoptivă, Luminița Anghel, i-a asigurat chiria în mai multe garsoniere din București. În podcastul „Acasă la Măruță”, cântăreața a povestit că fiul ei adoptiv a fost dat afară din trei chirii. La un moment dat, din cauza neînțelegerilor, artista a încetat să-i mai plătească chiria lui David.

„A fost dat afară din trei garsoniere. În a patra, cea de care știe presa și pe unde și-a tot filmat el frigiderele goale, a rămas mai mult timp pentru că proprietara avea și ea un frate cu probleme și a înțeles situația. Până la acea garsonieră, în toți acești ani, a fost dat afară de peste tot pentru felul în care s-a purtat. Unul dintre proprietari mi-a zis: «Vi-l bat eu, doamnă, că nu se poate așa ceva». I-a distrus casa. Chirii găsite și plătite de mine”, a povestit Luminița Anghel.

De ce au rupt legătura Luminița Anghel și fiul adoptiv

Luminița Anghel nu mai voia să locuiască alături de fiul adoptiv deoarece acesta avea un comportament violent. Artista se temea că David i-ar putea face rău fiului ei biologic, Filip. Cântăreața a povestit un incident în care susține că fiul adoptiv a aruncat cu o sticlă de parfum în scoica în care trebuia să se afle Filip. Sticla s-ar fi făcut țăndări, însă bebelușul se afla în brațele bonei.

„Asta e povestea adevărată, că n-am putut să-mi las propriul copil niciodată singur cu copilul adoptat. Avea niște reacții atât de violente. El se automutila. Se lovea cu capul de podea, spărgea totul în cameră. Când a aruncat pentru prima dată cu o sticlă de parfum înspre scoica lui Filip, sticla s-a făcut țăndări, Filip era în brațe la această femeie din Anglia. A fost norocul pentru care copilul n-a pățit vreo nenorocire. A fost violent tot timpul în ultima perioadă. Și pe Maria o ura. Nu înțelegea de ce mai trebuie să vină și Maria, dacă era el acolo”, a dezvăluit Luminița Anghel, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Maria este fetița pe care cântăreața a crescut-o vreme de cinci ani în plasament. Tot în podcastul lui Cătălin Măruță, Luminița Anghel a dezvăluit de ce nu a mai căutat-o pe Măriuca.

