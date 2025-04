Mario Fresh a lămurit dacă este într-o relaţie sau nu, după ce s-ar fi sărutat pasional cu o domnişoară: „Am trecut prin toate momentele”. Imagini cu cei doi

Mario Fresh a intrat în atenţia tuturor, din cauza despărţirii de Alexia Eram, dar şi a imaginilor care l-ar plasa pe artist într-o nouă relaţie. Recent, artistul a făcutvfurori pe rețelele de socializare, alături de o domnișoară cu care a fost surprins într-o ipostază destul de intimă. Zvonurile au început să circule rapid, iar fanii și presa speculau intens despre o posibilă nouă relație. Însă ultimele declaraţii făcute de Mario Fresh au arătat care este, de fapt, adevărul!

Mario Fresh, gesturi tandre cu o domnişoară misterioasă

Mario Fresh a postat pe contul său de socializare, la Instastory un filmuleţ în care a apărut în ipostaze incendiare alături de presupusa lui iubită. Artistul a fost surprins luând-o în brațe pe aceasta și aparent sărutând-o pasional, gesturi care au stârnit furori pe rețelele de socializare.

Cei care îl urmăresc pe cântăreț au fost încântați să-l vadă într-o nouă poveste de dragoste, iar unele persoane au chiar confundat-o pe domnişoara cu fosta lui iubită, Alexia Eram, având în vedere asemănările dintre cele două, potrivit spynews.ro.

Este sau nu Mario Fresh într-o relaţie

În cadrul podcastului „Cu tata la interviu”, moderat de Virgil Ianţu, Mario Fresh a dezvăluit că nu este implicat într-o relație în acest moment și a vorbit deschis despre cum percepe viața amoroasă.

Întrebat despre secretul unei relații reușite, Mario Fresh a fost sincer în declarațiile sale, lămurind şi speculaţiile din presă. El a recunoscut că a trecut prin mai multe momente dificile în relațiile anterioare, iar acum își dorește să se concentreze pe propria dezvoltare și să învețe din experiențele trecute.

„Eu am trecut prin toate momentele relației mele. Deci secretul, nu-l știu. Momentan, cred că se îmbină așa toate. Când o să mai am o relație, o să pot să vorbesc despre secretul unei relații sănătoase, dar atâta timp cât nu mai am relație, nu știu ce să zic”, a declarat Mario Fresh, în cadrul podcastului, subliniind că nu este într-o relație în prezent, dar că învățătura sa din trecut îl va ajuta în viitor să înțeleagă mai bine ce înseamnă o relație sănătoasă.

Mario Fresh, despre suferinţa cauzată de separarea de Alexia Eram

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit”, a afirmat artistul în cadrul unui concert.

„Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus Mario Fresh, recunoscând că despărțirea de Alexia Eram l-a afectat foarte tare.

