Mario Fresh, într-o nouă relație? Cum arată domnișoara cu care s-a afişat

A lăsat Mario Fresh în urmă povestea de iubire cu Alexia Eram? Artistul a stârnit curiozitatea internauților cu o imagine misterioasă alături de o brunetă, cu care a împărţit bancheta din spate a maşinii. Cei doi s-au pozat împreună, imagine care nu a trecut neobservată.

Mario Fresh este într-o nouă relație?

După o perioadă în care nu s-a mai afișat alături de nicio femeie, Mario Fresh a făcut din nou furori pe rețelele de socializare. Într-o postare discretă pe Instagram, artistul a împărtășit o fotografie alături de o brunetă misterioasă.

Deși nu i se vede fața, poziția în care a fost surprinsă tânăra sugerează că aceasta este o apropiată de-a artistului. Cu toate acestea, nimeni nu a confirmat încă oficial dacă acea brunetă este iubita sau doar o prietenă.

Cu toate acestea, fanii lui Mario Fresh sunt curioși să afle mai multe detalii despre relația acestuia. După despărțirea de Alexia Eram, se pare că artistul s-a concentrat mai mult pe cariera sa și pe viața personală, însă întrebarea despre o posibilă relație cu misterioasa brunetă rămâne în continuare pe buzele multora.

Cine este domnişoara misterioasă

Un detaliu interesant? Domnișoara cu care Mario Fresh a fost surprins recent are legătura cu Nadd Hu, tânăra care a fost subiectul unor speculații recente legate de o posibilă relație cu artistul. Se pare că cei trei au fost împreună în vacanţa din Bali, care părea să fie una romantică, însă s-a descoperit că aceștia erau doar într-o excursie de grup. Mai mult, Nadd Hu pare să fi avut deja un alt interes amoros, îndreptându-și atenția spre un bun prieten de-al lui Mario Fresh.

Tânăra cu care Mario Fresh a fost fotografiat recent în mașină pare a fi o prezență extrem de atrăgătoare. Aceasta nu doar că are o siluetă de invidiat, dar trăsăturile sale faciale sunt de asemenea remarcabile, iar acest lucru i-a făcut pe mulți să speculeze că este vorba despre o nouă poveste de iubire. Cu toate acestea, artistul a păstrat misterul și nu a oferit niciun detaliu suplimentar despre cine ar putea fi acea domnișoară.

Fanii sunt împărțiți – unii cred că Mario Fresh a găsit din nou dragostea, în timp ce alții consideră că aceasta ar putea fi doar o simplă prietenă cu care artistul își petrece timpul.

Mario Fresh, despre despărţirea de Alexia Eram

În urmă cu puţin timp, în timpului unui concert, Mario Fresh a oferit detalii despre despărţirea de Alexia Eram. Artistul a recunoscut că a suferit de pe urma separării, motiv pentru care s-a refugiat în muzică. Acesta a dezvăluit că ultimele piese ale sale au fost scrise în perioada dificilă prin care a trecut.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani.

S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh în timpul unei concert.

