Mihai Sturzu, adevărul despre cearta cu Marius Moga. Ce spune despre Dana Nălbaru: „Mă înclin în fața ei”

Mihai Sturzu, fost component al trupei HI-Q s-a retras în urmă cu mai mulți ani din luminile reflectoarelor, alegând o nouă carieră, cea de pilot. La 22 de ani de când Dana Nălbaru a părăsit formația, artistul a revenit în atenția publică, acceptând invitația lui Mihai Morar în podcastul „Fain și Simplu”, unde a explicat de ce nu mai vorbește cu fosta lui colegă de trupă și care a fost motivul din spatele neînțelegerilor cu Marius Moga.

Mihai Sturzu, adevărul despre cearta cu Marius Moga

Marius Moga, împreună cu Mihai Sturzu și Florin Grozea, au format în urmă cu mai mulți ani casa de discuri MOF Records. Cei trei aveau o prietenie de lungă durată, iar pasiunea pentru muzică i-a unit și mai mult. Însă, necazurile aveau să dea peste trupa HI-Q când se așteptau mai puțin.

„A fost Jurassic și Cretacic (n.r. cearta dintre Marius Moga și Florin Sturzu). Florin și Marius s-au împrietenit într-un studio și au ajuns să locuiască împreună. Din ce îmi aduc eu aminte, la un moment dat, Moga a locuit cu Florin. Au vrut să își facă studioul lor, doar că nu au avut toți banii și au venit la mine să intru și eu în acest business al lor, cu o parte egală de 3 și să folosesc și ce resurse de cunoștințe sau ce parteneriate mai aveam eu ca să finanțez studioul. Pentru că pe vremea aia cu tot talentul din lume nu aveai acces la echipamente. Echipamentele au costat atunci cât se pornește astăzi un post de radio. Și pentru că aveam deja niște parteneriate, niște contracte, am pornit MOF Records cu foarte mult talent din partea lui Marius, cu foarte multă muncă din partea lui Florin, cu componenta de ajutor pe care am dat-o și eu și am făcut un label independent”, a povestit Mihai Sturzu în podcastul lui Mihai Morar.

Citește și: De ce a vrut Florin Dumitrescu să plece definitiv din țară, înainte să semneze cu Pro TV: „M-a învățat cineva că ar fi bine să nu renunț la pâinea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu”

Citește și: Matilda Pascal Cojocărița, dezvăluiri despre relația cu soacrele: „Mi-au spus că sunt potrivită pentru băieții lor, apoi nici nu m-au mai primit în curte”

Când a decis Dana Nălbaru să părăsească trupa HI-Q

În aceeași perioadă, spune artistul, Dana Nălbaru a luat decizia de a părăsi trupa lucru care i-a debusolat foarte mult pe colegii ei de trupă.

„Aia a fost și perioada când a plecat Dana din trupă, lucru care pe noi ne-a destabilizat foarte tare. (…) A fost un moment foarte foarte greu pentru noi. Nu prea mai aveam energie, nu mai aveam bani să bag motorină să plec la Brașov. Dana a plecat într-un moment în care eram într-o negociere cu Prima TV. Ne mutasem la Antena 1, doar că noi nu am semnat și muzica pe care o făceam. Nu a fost o idee bună ca în momentul în care făceam o emisiune de hiper-succes la Antena 1 să facem muzica pentru o emisiune de hiper-succes de la Prima TV, Big Brother. Antena 1 nu a primit cu bucurie această veste, ni s-a terminat contractul nu l-au reînnoit, Prima a zis că ne primesc ei. Eram în ziua în care aveam întâlnirea la Prima, directorul de programe ne aștepta și eu am ajuns primul, Florin a dat mesaj că ajunge și el și Dana ne-a dat mesaj că ea nu mai vine, că se retrage. A fost un moment foarte greu. Noi deja filmasem, era pusă în grilă emisiunea”, a mai spus Mihai Sturzu.

În momentul în care au revenit de la mare unde au filmat emisiunea pentru postul de televiziune Prima TV, Mihai Sturzu și Florin Grozea au aflat cu stupoare că și Marius Moga îi părăsește pentru a-și face propriul studio.

„După acea vară, în care noi eram degringolada supremă, în care nu ne mai răspundea nimeni la telefon, în care nu știam ce să facem, cumva în paralel Marius a decis să își facă un studio al lui. Și noi când ne-am întors toamna de la mare, oricum învinși, distruși, nu mai aveam nici trupă, nici studio, nici prieteni, nici nimic”, a completat el.

Citește și: Cine a salvat-o pe Mirabela Dauer, după divorţul de bărbatul care a bătut-o până a băgat-o în spital şi care i-a luat copilul: „Eram fardată natural. Nu am avut o viață frumoasă”

Citește și: Cum a răspuns Raluca Pastramă acuzaţiilor că mai mulţi părinţi şi-ar fi retras copiii de la grădiniţa ei din cauza condiţiilor precare: „Declarații făcute de Pepe și de apropiații lui”

Florin Sturzu nu mai ține legătura cu Dana Nălbaru

Deși au trecut foarte mulți ani de la destrămarea trupei HI-Q, Mihai Sturzu recunoaște că nu mai ține legătura cu fosta lui colegă de trupă. Mărturisește însă, că o admiră foarte mult.

„Nu mai știu nimic de ea (n.r. Dana Nălbaru). Cred că ultima dată i-am dat un mesaj când trebuia să licențiem o piesă. Eu am foarte multă admirație pentru Dana, pentru colega mea. Foarte multă admirație cunoscând-o de când eram copii, văzând-o cum a evoluat, știindu-i povestea și admirându-i literalmente curajul pe care l-a avut în acest podcast. Mi se pare că este un om extraordinar”, a precizat el.

De asemenea, artistul spune că Dana Nălbaru merită toată admirația lui pentru decizia ei a de adopta un copil.

„Dana, ca și alt bun prieten al meu, au făcut gesturi nepublice pentru care merită de acum să aibă locul lor în rai: au înfiat un copil. Să înfiezi un copil, practic să dai viață unui suflet care a avut un coșmar în loc de viață, mi se pare cel mai nobil lucru pe lumea asta. Mă înclin în fața ei”, a mai spus Mihai Sturzu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mihai Sturzu și trupa HI-Q

Sursă foto: Facebook, Captură video

Urmărește-ne pe Google News