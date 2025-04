De ce a vrut Florin Dumitrescu să plece definitiv din țară, înainte să semneze cu Pro TV: „M-a învățat cineva că ar fi bine să nu renunț la pâinea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu”

În 2023, cu doar câteva luni înainte să semneze cu Pro TV pentru proiectul „MasterChef”, Florin Dumitrescu voia să părăsească România și să se stabilească într-o altă țară. Ce l-a făcut pe juratul de la emisiunea menționată anterior să se răzgândească.

De ce a vrut Florin Dumitrescu să plece definitiv din țară

După mai mulți ani petrecuți la Antena 1, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au decis să plece de la postul de televiziune și să semneze cu Pro TV pentru proiectul „MasterChef”, proiect care i-a făcut cunoscuți cu ani în urmă. Acum, în cadrul unui interviu oferit pentru Click, chef-ul a recunoscut că a fost la un pas să plece din țară, chiar înainte să accepte să facă parte din proiectul de la Pro.

Totul se întâmpla în 2023, iar țara unde voia să se stabilească era Portugalia. După mai multe discuții avute cu familia sa, dar și cu alte persoane din grupul său, Florin Dumitrescu a conștientizat că nicăieri nu e acasă.

„Mi-am dorit foarte mult să ne mutăm. Am avut o perioadă, în 2023, când îmi doream foarte mult să plec din țară definitiv. În Portugalia. Dar m-a învățat cineva că ar fi bine să nu renunț la pâinea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu. Și am zis că are dreptate. Doar că astăzi stau și mă gândesc că nicăieri nu te simți în siguranță cum te simți în siguranță în țara ta. Aici știu că nu am cum să mor de foame niciodată”, a declarat Florin Dumitrescu pentru Click.

Florin Dumitrescu vrea să se mute la țară

Totodată, recent, Florin Dumitrescu a dezvăluit că își dorește să se mute departe de agitația orașului și are în plan să își construiască un loc al său la țară. Decizia juratului MasterChef este motivată de dorința de a trăi într-un mediu mai liniștit, mai aproape de natură.

„Vreau să mă mut la țară, vreau să am foarte multe planuri cu timpul meu liber. E mult mai bine acum. Un singur sezon de MasterChef pe an cumva ne permite să avem și libertatea de a face alte lucruri” , a explicat Florin Dumitrescu.

