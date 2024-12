Sorin Bontea, adevărul despre neînțelegerile cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. „Suntem toți orgolioși!” Ce se întâmplă între ei în spatele camerelor

Sorin Bontea (54 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri inedite despre relația lui cu colegii lui de la MasterChef, Florin Dumitrescu (37 de ani) și Cătălin Scărlătescu (52 de ani). Cei trei se cunosc de mulți ani și au trecut printr-o mulțime de lucruri împreună, dar ce se întâmplă, de fapt, între ei în timpul filmărilor?

Sorin Bontea, adevărul despre neînțelegerile cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au filmat împreună 12 sezoane de „Chefi la Cuțite”, iar anul acesta au revenit la MasterChef România, emisiune în carte au debutat pe micile ecrane în 2012. Cei trei se cunosc bine, au o relație frumoasă de prietenie și se respectă reciproc în activitatea gastronomică. Într-un interviu pentru viva.ro, Sorin Bontea a dezvăluit că între ei au existat mereu neînțelegeri și s-a întâmplat adesea să se certe și să se împace, dar aceste lucruri nu se văd mereu la televizor, fiind lucruri ce se petrec pe platourile emisiunilor culinare, în spatele camerelor de filmat.

„Între noi mereu au existat, nu e nimic nou. Noi ne certăm, ne împăcăm, dar am învățat un lucru și asta o facem de ani de zile. Între noi întotdeauna va exista competiție, dar noi am învățat ceva – ce se întâmplă în platoul de filmare, rămâne în platoul de filmare. Am avut certuri cu Cătălin, nu vorbeam de trei zile, dar mergeam la filmări” – a dezvăluit Sorin Bontea, adăugând apoi că tensiunile dintre ei pot porni din absolut orice.

„Suntem toți orgolioși, mândri, toți vrem să gătim – unul mai bine, unul mai așa. Fiecare își laudă mâncarea lui că e mai bună, e o chestie funny. Întotdeauna va fi asta, nu știu, așa suntem noi” – a mai spus juratul de la MasterChef România.

Lăsând la o parte micile conflicte, cei trei chefi se înțeleg de minune și se văd ocazional la un pahar de vorbă.

„Cătălin zice că n-am ieșit niciodată la o bere, să ne întâlnim toți trei, dar noi ne-am îmbătat… Ne-am îmbătat, am băut și noi, așa (râde). Prin drumurile noastre, prin filmări. El zice că n-am ieșit, dar…Așa, să ne întâlnim toți trei și să zicem „Haide, mă, mergem să bem o bere’, nu. Dar ne-am întâlnit și am băut” – a mai precizat Sorin Bontea pentru aceeași sursă.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor să-și deschidă un restaurant





Cei trei plănuiesc de ceva vreme să își deschidă un restaurant împreună, dar din lipsă de timp, totul a rămas la nivel de proiect. Cătălin Scărlătescu a explicat acum câteva luni în podcastul lui Cătălin Măruță despre ideea lor.

„Ba da, a fost odată ideea, dar încă a rămas la stadiul de idee (n.r. să-și deschidă un restaurant toți trei). În bucătărie nu s-a mai inventat nimic de foarte mult timp. Toate inovațiile astea au existat dintotdeauna. Eu am fost în 50 de țări, cel mai des ingredient întâlnit în bucătărie este ceapa. „Nu există democrație în bucătărie. Îți dau un exemplu. Eu, Dumitrescu și Bontea.

Ne dai aceleași ingrediente și ne pui să facem ciorbă de perișoare. Ai să vezi trei ciorbe de perișoare total diferite, dar foarte bune. De la culoare până la ce vrei tu. Un restaurant, ca să fie de succes, trebuie să aibă, în primul rând, constanță” – a spus Cătălin Scărlătescu.

