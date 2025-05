Mihai Albu şi Elena Nechifor s-au căsatorit, dar fiica designerului, Mikaela, a furat toată atenţia. Imagini de la cununia cuvilă

Zi cu emoții mari pentru Mihai Albu și Elena Nechifor! Celebrul designer și partenera sa de viață au spus un răsunător „DA” la Starea Civilă, marcând astfel un nou capitol important împreună. Evenimentul, organizat cu eleganță, s-a desfășurat într-un cadru rafinat, fiind presărat cu emoții intense, zâmbete largi și apariții care au atras toate privirile.

Mihai Albu şi Elena Nechifor s-au căsatorit civil

Relația dintre Mihai Albu și Elena Nechifor a început într-un context neașteptat în 2022, la spital, unde Elena a îngrjit-o pe mama designerului. Această legătură profesională s-a transformat rapid într-o poveste de iubire solidă. Din păcate, Zinaida Albu, mama lui Mihai, s-a stins din viață în august 2023, la vârsta de 95 de ani.

Astăzi, 23 mai 2025, Elena Nechifor, medic primar chirurgie cardiovasculară, a impresionat prin eleganță și stil, în ziua nunţii sale. Aceasta a ales să poarte o rochie vișinie sofisticată, cu croială midi și detalii atent lucrate, completată de accesorii aurii care i-au pus în valoare rafinamentul natural.

Soțul ei, Mihai Albu, a purtat un costum în dungi fine, cu cravată asortată, îmanând clasa și sobrietate. Cei doi au afișat zâmbete calde pe tot parcursul ceremoniei.

„Îmi dau lacrimile. Am ajuns și în punctul acesta și sunt cu adevărat fericită. Nu știu cum îll cunosc oamenii pe Mihai, însă eu am avut șansa, privilegiul, să descopăr un om deosebit de rafinat, de manierat, responsabil, implicat, un om extraordinar de bun. Aproape că nu îmi găsesc nicio deficiență cât să mă pot lua un pic de el. (…) A fost un „DA” cu ecou, ca să se audă, mă simt ușurată, am depășit momentul. (…)”

„Nu am dormit, decât trei ore, noroc cu TikTok-urile astea care te mai animă puțin, dar cred că facem față. (…) Eu am venit de la coafură, makeup și restul și Mihai era la patru ace, simțeam că sunt contra timp, el era deja aranjat, eu cu sneakersii. Împreună cu Mihai am destul de des ocazia să îl văd elegant”, a spus Elena Nechifor pentru spynews.ro.

Mikaela, fiica lui Mihai Albu, o apariţie surprinzătoare

Dacă toată lumea se aștepta ca mirii să fie încentru atenției, apariția Mikaelei, fiica lui Mihai Albu și a Iuliei Albu, a schimbat complet dinamica evenimentului. Adolescenta de 16 ani a fost prezentă la ceremonie, fiind alături de tatăl ei în acest moment special.

Mikaela a purtat o rochie elegantă cu motive florale, iar zâmbetul său sincer a fost remarcat de toți cei prezenți.

„Am invitat-o la cununie și pe fiica mea, Mikaela, mi-a promis că va veni, tare mă bucur, o așteptăm cu drag să fie alături de noi în această zi cu mari emoții. Costumul pe care îl voi purta este realizat de celebrul designer Alexandru Ciucu. Vor fi alături de noi rude, prieteni, oameni dragi”, declara Mihai Albu înainte de cununie, într-un interviu exclusiv pentru Click!.

Mikaela, deși rezervată, a fost profund emoționată și implicată în fiecare moment al ceremoniei. Prezența ei discretă, dar elegantă, a fost remarcată de toți invitații. Relația dintre ea și tatăl său a fost vizibilă în gesturile și privirile pline de complicitate.

Când şi unde va avea loc cununia religioasă

Cununia religioasă va avea loc la eleganta Biserică Albă de pe Calea Victoriei din București, urmând ca petrecerea să se desfășoare la prestigiosul hotel Athenee Palace. Sunt așteptați aproximativ 150 de invitați, iar printre aceștia se numără Mihaela Borcea și partenerul ei de viață, Sorin Rap, care le vor fi nași.

