Mihai Albu și iubita lui, Elena Nechifor, planuri de căsătorie. „Ne-am luat verighete.” Cum s-au cunoscut și ce diferență de vârstă este între ei

Mihai Albu și Elena Nechifor, iubita lui, vor să se căsătorească. Designerul de pantofi și medicul cardiolog formează un cuplu de doi ani și jumătate și poartă verighete deși încă nu și-au oficializat relația. Citește în continuare pentru a afla cum s-au cunoscut și ce diferență de vârstă este între ei.

Mihai Albu și iubita lui, Elena Nechifor, și-au cumpărat verighete. Cum s-au cunoscut

Mihai Albu și Elena Nechifor formează un cuplu din anul 2022, după ce s-au cunoscut la… spital. Elena este medicul cardiolog care s-a ocupat de tratamentul mamei designerului, Zinaida Albu, care s-a stins din viață în august 2023, la 95 de ani.

„Nu ne-am cunoscut la bal, ci direct la spital. Prima noastră întâlnire a fost la spital, unde a venit cu doamna Albu. (…) Două săptămâni am vorbit pe telefon despre tratamentul mamei. Nu mi-am dat seama că putem avea o relație”, a povestit Elena Nechifor în 2024, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Ce diferență de vârstă este între ei

Între Mihai Albu și Elena Nechifor este o diferență de vârstă notabilă de 20 de ani. Designerul are 62 de ani, iar Elena 42. În ciuda acestei diferențe, cei doi se înțeleg foarte bine și își doresc să-și oficializeze relația.

„Suntem împreună deja de doi ani și jumătate. În vară facem trei ani. A cunoscut-o și mama mea. Ele s-au înțeles bine. A apărut fix când aveam nevoie pentru mama. Cu siguranță a trimis-o Dumnezeu.

Da, ne gândim la o căsătorie. O să se întâmple la un moment dat, cât de curând. Nu știm când, dar avem un plan. Ne-am făcut o promisiune și ne-am luat verighete, așa ca o promisiune. La căsătorie vor veni altele, vor fi inscripționate”, a spus Mihai Albu în emisiunea „Xtra Night Show”.

Mihai Albu, sprijinit de iubită și de fiică, după diagnosticul de cancer

În mai 2024, Mihai Albu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată. La acel moment, designerul deja trecuse printr-o intervenție chirurgicală. Operația a decurs bine, iar creatorul de pantofi își ține în prezent afecțiunea sub control. După ce și-a pierdut mama și fratele, Mihai primește susținere de la iubita lui, Elena Nechifor, chirurg cardiac.

„[Elena] a fost alături de mine. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă aflam când eram singur. Fiind și oarecum de specialitate, m-a sprijin, m-a sfătuit, m-a urmărit. A fost cu mine atâta timp. E un om extraordinar. Eu nu mă pricepeam. Erau niște valori ale analizelor de sânge. Făcusem multe analize atunci. Erau analize periodice care se fac anual, mai ales când treci de o anumită vârstă. Eu nu mi-am dat seama dacă erau bune sau mai puțin bune. Ea și-a pus un semn de întrebare, că e bine să știu. Apoi am avut un parcurs firesc. Am fost la medici, am văzut o groază de investigații. A trebuit să trec printr-o operație. A fost tot timpul alături de mine și sufletește și cu totul”, a mai povestit Mihai Albu, potrivit Spynews.ro.

„Mikaela m-a vizitat mai des, m-a încurajat.”

Totodată, Mihai Albu este sprijinit și de fiica lui, Mikaela Ioana, pe care o are din fostul mariaj cu Iulia Albu. Mikaela are 15 ani și este pasionată de modă, la fel ca părinții ei.

„Mikaela a venit la mine, m-a vizitat mai des, m-a încurajat. A însemnat foarte mult susținerea ei. Este un copil bun și frumos! (…) Am avut totuși norocul să iau boala din pripă. Am fost operat la timp, ca să nu se agraveze”, mărturisea designerul anul trecut, pentru Click!.

