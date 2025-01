Iulia Albu, despre perioada în care a locuit cu soacra ei şi cu Mihai Albu: „Dacă aş mai face chestia asta? Nu!” / EXCLUSIV

Invitată la emisiunea Fresh by Unica, Iulia Albu a vorbit deschis despre perioada inedită în care a locuit împreună cu Mihai Albu, fostul ei soț, și cu mama acestuia. Criticul de modă ne-a oferit detalii despre provocările și lecțiile trăite atunci, exprimându-și clar poziția față de ideea de a mai repeta această experiență.

Ce a spus Iulia Albu despre perioada în care a locuit cu Mihai Albu şi cu mama lui

Iulia Albu ne-a dezvăluit că o perioadă a locuit sub acelaşi acoperiş atât cu fostul soţ, Mihai Albu, cât şi cu mama acestuia. Vedeta ne-a spus că au existat de-a lungul timpului atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe care le-a luat drept lecţii de viaţă.

„Eu pe tatăl fostului meu soț nu l-am cunoscut. El a murit când Mihai avea între 13 sau 16 ani, nu știu exact. La un moment dat eu locuiam împreună cu el și cu mama lui. Ia spuneți, dragile mele, cum este când locuiești cu soacra? Este bine? Este rău? Sunt părți bune și părți mai puțin bune…”, ne-a mărturisit Iulia Albu la Fresh by Unica.

De ce Iulia Albu nu ar mai accepta să locuiască împreună cu soacra

Deși acum are o relație bună cu mama actualului ei partener, Mike, Iulia a recunoscut că experiența trăită alături de mama fostului ei soț nu este una pe care ar mai repeta-o.

„Dacă aș mai face chestia asta? Nu. Aș pune măcar un etaj între… Chiar dacă, repet, mă înteleg foarte bine cu mama lui, extraordinar, avem o relație cum rar vezi între o soacră și o noră”, a mai spus criticul de modă..

Această declarație făcută de Iulia Albu a făcut referire și la contextul actual al relației dintre ea și mama lui Mike, partenerul ei – o relaţie care pare a fi mult mai relaxată și lipsită de tensiuni, comparativ cu cea din trecut.

Părinţii Iuliei Albu, apel de grijă pentru fostul ginere după diagnosticul crunt

Într-o altă parte a emisiunii Fresh by Unica, Iulia Albu a povestit despre relația complexă dintre familia ei și fostul ei soț, Mihai Albu. Deși divorțul a fost un moment dificil, designerul a dezvăluit că părinții ei au reușit să treacă peste resentimentele pe care le purtau fostului lor ginere.

„Părinții mei l-au contactat pe Mihai atunci când au aflat că a fost diagnosticat cu cancer. Este un lucru de educație să faci asta. Ei nu au avut resentimente din momentul în care eu am divorțat. Din momentul ăla s-au eliberat energiile”, a mai declarat Iulia.

Mai mult, ea a subliniat că părinții ei au fost prezenți chiar și la îmormântarea fostei soacre.

„Sunt lucruri pe care un divorț nu le șterge cu buretele. Nu poți să nu-ți mai pese de o persoană doar pentru că nu mai ești împreună cu ea”, a completat vedeta.

Relația cu tatăl fiicei sale, un capitol dureros pentru Iulia Albu

Iulia Albu a abordat și subiectul delicat al relației actuale cu Mihai Albu. Deși ar fi dorit ca lucrurile să stea altfel, ea regretă că legătura dintre ei este tensionată din cauza comentariilor fostului ei soț.

„Îmi pare rău că nu am o relație chiar mai bună cu fostul meu soț, dar asta nu mai ține de mine. Eu cred că după 11 ani nu are rost să mai vorbești în general despre fosta ta soție, mai ales când ești într-o relație, pentru că nu face bine nimănui”, ne-a mai dezvăluit Iulia Albu la Fresh by Unica.

Ea a recunoscut că a încercat să-l contacteze pentru a-i cere să oprească comentariile, dar rezultatul nu a fost cel dorit.

„Aparent, rezultatul nu a fost cel scontat și cred că nu se va opri niciodată. Eu cred că real nu se va opri niciodată din ce face…”, a mai spus ea.

Designerul a subliniat că cel mai important pentru ea este binele fiicei lor, Mikaela, și speră că tensiunile vor lua sfârșit într-o zi.

Cum a influențat trecutul relația actuală dintre Iulia Albu şi Mihai Albu

Încă din 2013, când cei doi au divorțat, situația locativă a fost un subiect intens discutat. După divorț, Iulia s-a mutat în apartamentul fostei sale soacre, situat la un etaj inferior față de locuința anterioară, Mihai Albu a rămas alături de mama sa. Această apropiere fizică a fost mult timp o sursă de speculații și tensiuni.

„Apartamentul în care Iulia va sta cu fetița noastră are două camere, dar este foarte spațios și frumos, este nou. Al meu are trei camere…”, declara Mihai Albu în 2013, potrivit click.ro.

De-a lungul anilor, cei doi și-au exprimat public opiniile contradictorii despre relația lor, dar Iulia a fost mereu deschisă în a oferi o perspectivă sinceră asupra dificultăților trăite.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

