Fiica Iuliei Albu, Mikaela, poartă din ce în ce mai des machiaj. Ce părere are tatăl ei, Mihai Albu: „Mama ei gestionează situația”

Mikaela Albu are toate atuurile pentru o carieră de succes în modelling. Adolescenta de 15 ani se simte în largul ei în fața camerelor de filmat și fotografiat, iar mama ei, Iulia Albu, o susține în această direcție. Mikaela are din ce în ce mai multe ocazii să poarte machiaj iar tatăl ei, Mihai Albu, a spus ce părere are despre acest lucru.

Ce părere are Mihai Albu despre machiajul pe care îl poartă fiica lui, Mikaela

Mikaela Ioana Albu s-a născut pe 2 octombrie 2009, iar părinții ei sunt Iulia (43 de ani) și Mihai Albu (62 de ani). Asemeni părinților săi, Mikaela este pasionată de modă. Adolescenta are propriul cont de Instagram de la vârsta de 11 ani. Cu fiecare an care a trecut, Mikaela a devenit mai prezentă pe rețelele sociale și a început să poarte mai des machiaj. Tatăl ei, Mihai Albu, a spus ce părere are despre acest lucru.

„Legat de machiaj, eu știu că fiica mea mai participă la diverse evenimente, unde merge cu Iulia, și probabil că asta dorește mama ei. Mama ei gestionează situația. Trebuie avut însă mare grijă să nu se depășească limitele de bun-simț pentru vârsta fetei, până acum însă nu a fost cazul”, a declarat Mihai Albu, pentru Click!.

Săptămâna trecută, Mikaela a participat pentru prima oară cu mama ei la un eveniment monden. Duo-ul mamă-fiică a fost invitat la deschiderea unui magazin de articole sportive semnate de un brand german de lux. Iubitul Iuliei, Mihai „Mike” Iacob, a fost și el prezent la eveniment.

Iulia Albu, o mamă „exigentă”

Cu toate că o încurajează să se exprime prin intermediul modei, Iulia Albu nu își lasă fiica să poarte orice își dorește la școală. Mikaela este elevă în clasa a IX-a la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București.

„Sunt foarte strictă în ceea ce privește ținuta pe care Mikaela trebuie să o poarte la școală. Nu sunt de acord să se expună cu branduri, blinguri, hanorace oversized. Nu în acel mediu. În rest, poate purta orice dorește. Sunt exigentă în ceea ce privește mâncatul, somnul și accesul limitat pe device-uri. Și nu aș spune că exagerez deloc.

Ultima oară i-am spus NU Mikaelei când s-a îmbrăcat de «bal» pentru a merge la școală. Ținuta era absolut genială, apropo, dar am pus-o să se schimbe și să o folosească în altă ocazie. Școala nu este un loc în care să îți expui garderoba. La școală mergi pentru a învăța și a socializa”, a declarat Iulia Albu în 2022, pentru VIVA!.

Mihai Albu, susținut de fiică după diagnosticul de cancer

În mai 2024, Mihai Albu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată. La acel moment, designerul deja trecuse printr-o intervenție chirurgicală. Operația a decurs bine, iar creatorul de pantofi își ține în prezent afecțiunea sub control. După ce și-a pierdut mama și fratele, Mihai primește susținere de la iubita lui, Elena Nechifor, chirurg cardiac, și de la fiica lui, Mikaela.

„Mikaela a venit la mine, m-a vizitat mai des, m-a încurajat. A însemnat foarte mult susținerea ei. Este un copil bun și frumos! De Sărbători vom petrece și împreună. În decembrie voi face din nou analize, dar sunt optimist. Am avut totuși norocul să iau boala din pripă. Am fost operat la timp, ca să nu se agraveze”, a mărturisit designerul, pentru Click!.

