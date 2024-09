Iulia Albu a răbufnit după declarațiile fostului soț, Mihai Albu: „Vă spun povestea unui om capabil de orice pentru a o distruge pe mama copilului lui”

Tensiunile dintre Iulia Albu și fostul soț, Mihai Albu, s-au reaprins în urmă cu câteva zile, după o serie de declarații făcute recent de cei doi. Mihai a declarat că fosta soție nu a lăsat-o pe fiica lor să-și vadă bunica, pe mama lui, înainte să se stingă din viață. Ulterior, Iulia l-a acuzat pe Mihai că, după divorț, i-a confiscat mai multe bunuri de valoare. Între timp, creatorul de pantofi a răspuns la aceste acuzații într-un mod care să o pună pe fosta concurentă de la „Asia Express” într-o lumină proastă. Acum, Iulia a răbufnit pe rețelele sociale.

Iulia Albu, replică usturătoare la declarațiile fostului soț, Mihai Albu

Într-un interviu pentru Fanatik.ro, Iulia Albu l-a acuzat pe fostul soț, Mihai Albu, că i-a confiscat mai multe bunuri de valoare după divorț. Ulterior, Mihai Albu a răspuns în mediul online la aceste acuzații. În replica sa, designerul a spus că a aruncat rochia de mireasă a fostei soții pentru că aceasta din urmă a abandonat-o la el acasă. În interviu, Iulia vorbește despre Mihai deoarece acesta făcuse o serie de declarații despre ea în data de 16.

„O să vă spun povestea unui om MARE care a devenit mic. Povestea unui om capabil DE ORICE pentru a o distruge pe mama copilului lui. Un om care de 11 ani nu se oprește. Și care nu o va face niciodată. Mihai Albu, nu ai dreptul să vorbești despre familia mea! Mihai Albu a fost omul pe care l-am iubit și cu care, după 5 ani de la nuntă, am avut parte de cea mai mare minune din viața mea, MIKAELA”, și-a început Iulia Albu mesajul.

„Este omul pentru care am pierdut suportul părinților mei și acum înțeleg de ce.”

Iulia și Mihai Albu au divorțat în anul 2013, la notar, după nouă ani de căsnicie. Părinții fashion editorului nu au fost de acord cu relația dintre ea și Mihai, între ei fiind o diferență de vârstă de 19 ani. Nici în prezent, la 11 ani de la divorț, relația dintre Iulia și părinții ei nu s-a îmbunătățit considerabil. Iulia și Mihai au o fiică împreună, Mikaela, care va împlini 15 ani pe 2 octombrie.

„Mihai Albu este omul pentru care am pierdut suportul părinților mei și acum înțeleg de ce. Când ne-am căsătorit el avea 42 de ani și locuia cu mama lui într-un apartament nerenovat într-un bloc comunist și conducea o mașină banală. M-am îndrăgostit de el, am înțeles mult mai târziu, pentru că semăna cu bunicul meu din partea mamei. Bunicul meu a fost cel mai bun și cald om de pe acest pământ. Și am crezut că văd asta în el. M-am înșelat. De aceea am divorțat. Dragi prieteni și colegi de presă. Am ajuns în momentul în care consider că hărțuirea mediatică din partea fostului meu soț depășește orice granițe ale absurdului”, a continuat Iulia Albu.

„A luat înapoi toate «cadourile» pe care mi le făcuse în timpul relației noastre.”

Iulia Albu a amintit toate declarațiile făcute de fostul ei soț în ultima vreme și și-a expus propria versiune asupra celor întâmplate. Jurata de la „Splash! Vedete la apă” susține că în data de 16 septembrie, Mihai Albu a făcut mai multe declarații acuzatorii la adresa ei, apoi a acuzat-o că ea a pornit conflictul.

„«Mikaela nu a fost lăsată să o vadă pe bunica sa înainte să moară». Oare ce ar spune mama ta, Mihai? Nu îți este rușine?”, a scris vedeta de televiziune.

Iulia Albu a vorbit și despre verigheta pe care i-a înapoiat-o creatorului de pantofi și despre care acesta din urmă a spus că a topit-o.

„La momentul respectiv nu am considerat necesar să dau o replică, dar o voi face acum. Nu agreasem nimic în prealabil. Ca și în cazul stabilirii numelui după divorț, aceste «înțelegeri» există doar în imaginația fostului meu soț. Acesta a luat înapoi toate «cadourile» pe care mi le făcuse în timpul relației noastre. TOATE. Vom reveni la asta puțin mai târziu, însă…”, a mai spus Iulia.

De ce nu are fiica perechii, Mikaela, „nicio miză în business-urile” tatălui ei

Despre pantofii de mireasă, pe care el i-a creat, Mihai a spus că au fost expuși în atelierul lui la dorința Iuliei. Ea neagă acest lucru.

„Despre pantofi nu am menționat nimic, dar, pentru că văd că domnul Albu insistă, o voi face acum. Sandalele și pantofii au fost expuși din prima zi în atelierul dânsului, la cererea sa vehementă, menționând că are nevoie de ei”, a mai scris Iulia Albu, pe rețelele sociale.

În conflictul dintre ei s-a discutat și despre câteva mașini de cusut antice. Mihai Albu susține că le-a primit de la fostul socru, că încă le are și că se mândrește cu ele. Iulia, pe de altă parte, susține că acele mașini i-au fost oferite în virtutea faptului că-i era soț.

„Tu nu poți «să îmi faci cadou» mașinile de cusut ale familiei mele, pentru că nu îți aparțin. Ele au fost la tine în atelier în virtutea faptului că noi am fost căsătoriți și, ulterior, pentru că deși tu mi-ai luat înapoi TOT ce mi-ai dat, am considerat că, pentru copilul nostru, pot face acest gest. DAR, ceea ce tu ai făcut în toți acești ani m-a determinat să reconsider poziția mea”, a mai scris Iulia Albu.

„Tot timpul ai pozat în ce nu ești. Soț model, tată model, instanță morală.”

„Mikaela nu are nicio miză în business-ul tău, întrucât așa cum ai recunoscut chiar tu, brandurile MIKA și MIHAI ALBU nu îți mai aparțin. Cât despre atitudinea ta în ceea ce mă privește, nu mai este necesar să detaliem. Ai foarte mult timp pentru declarații și interviuri, și pentru scandaluri pe care tu le pornești, pe care tu le continui și pe care apoi le folosești pentru a poza în victimă. Parcă nu îți plăceau găinile… Tot timpul ai pozat în ce nu ești. Soț model, tată model, instanță morală. Nu ești nimic din aceste lucruri”, a completat fashion editorul.

