Iulia Albu, atac dur la adresa lui Mihai Albu, după ce acesta i-a confiscat mai multe lucruri după divorţ: „Dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi”

Divorțurile vedetelor sunt mereu în atenția presei, iar Iulia Albu și Mihai Albu nu fac excepție. Cei doi au încheiat relația lor oficială în 2013, însă, chiar și la ani distanță, conflictul dintre ei pare departe de a se stinge. Recent, stilista a lansat un nou atac dur la adresa fostului său soț, acuzându-l că i-a reținut obiecte valoroase și personale după despărțire, inclusiv rochia de mireasă, creată de regretatul designer Răzvan Ciobanu.

Mihai Albu ar fi aruncat rochia de mireasă purtată de Iulia Albu la nunta lor

Una dintre cele mai recente dispute dintre cei doi foști soți a fost generată de o simplă piesă vestimentară, care însă avea o mare încărcătură emoțională: rochia de mireasă a Iuliei Albu. Aceasta a fost creată de celebrul designer Răzvan Ciobanu, unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România, și un bun prieten al vedetei.

Într-un interviu exclusiv pentru Fanatik, Mihai Albu a declarat că nu știe ce s-a întâmplat cu rochia de mireasă a fostei sale soții, susținând că ar fi fost creată de Rita Mureșan, o altă designeră de renume.

Iulia Albu nu a întârziat să-i răspundă și să dezmintă afirmațiile acestuia, acuzându-l că a reținut rochia împreună cu alte obiecte personale după divorț.

„Rochia mea de mireasă a fost creată de Răzvan Ciobanu, unul dintre cei mai valoroși designeri pe care i-a dat această țară. Îmi pare rău că fostul meu soț nu își mai amintește acest detaliu. Din păcate, această rochie nu mai există. Ea a fost reținută, alături de mai multe lucruri, de fostul meu soț, fără ca eu să pot avea vreun cuvânt de spus în această privință. În momentul în care am cerut-o, am fost informată că a fost aruncată. Păcat. Era cu adevărat o rochie de vis”, a declarat Iulia Albu pentru Fanatik.

Iulia Albu, atac dur la adresa lui Mihai Albu, după ce acesta i-a reținut mai multe lucruri

Rochia de mireasă nu este singurul obiect despre care Iulia susține că ar fi fost reținut de Mihai după divorț. Potrivit unor surse apropiate celor doi, Mihai Albu ar fi păstrat și alte obiecte valoroase sau cu o puternică semnificație emoțională, printre care se numără și căruciorul antic în care a fost botezată fiica lor, Mikaela. Acest cărucior fusese achiziționat și recondiționat de Iulia, fiind considerat o piesă de colecție extrem de valoroasă.

De asemenea, se speculează că Mihai Albu ar fi reținut și păpușile antice ale fostei sale soții, precum și câteva mașini de cusut și alte obiecte vechi care au legătură cu familia Iuliei.

Deși vedeta a ales să nu comenteze direct asupra acestor informații, Iulia Albu a ținut să sublinieze că nu pune preț pe lucrurile materiale.

„Nu pun preț pe lucrurile materiale, sunt o fată simplă cu pasiuni complicate”, a mai spus stilista pentru sursa menţionată anterior.

Verigheta, un alt simbol al conflictului dintre Iulia Albu şi Mihai Albu

Un alt element care a ieșit la suprafață în acest conflict este verigheta cuplului. Conform lui Mihai Albu, fosta soţie i-a înapoiat verigheta după divorț, un gest care, în viziunea designerului, simbolizează sfârșitul clar al căsniciei.

„Verigheta mi-a dat-o înapoi. Nu cred că o mai am. Parcă am topit-o și am făcut ceva din ea. Eu așa știu, că dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi. Am primit-o la vreo doi ani după divorț”, a mai spus Mihai Albu pentru Fanatik.

