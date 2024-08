Iulia Albu și fiica ei, Mikaela, apariție surpriză la Summer Well. Cum s-au îmbrăcat vedetele la festival

Iulia Albu și fiica ei, Mikaela, au avut o apariție spectaculoasă la Summer Well Festival, ce s-a desfășurat weekendul acesta pe domeniul Știrbei din București. Atât cele două, cât și alte vedete au decis că un sfârșit de săptămână plin de muzică bună, o atmosferă de neuitat și unele dintre cele mai delicioase preparate sunt exact ce au nevoie.

Iulia Albu și Mikaela, la Summer Well Festival

Iulia Albu și fiica ei, Mikaela Albu, au mers împreună la Summer Well festival. Cele două au distribuit pe rețelele de socializare imagini din timpul pregătirilor și odată ajuse la festival, acestea au împărtășit cu fanii lor și câteva fotografii realizate acolo. Astfel, toată lumea a putut admira ținutele superbe pe care le-au ales.

Mikaela a avut părul ondulat, cu un machiaj grafic, în timp ce Iulia Albu a apărut părul aranjat în bucle lejere și a avut un fard strident albastru.

Fiica de 14 ani a Iuliei și a lui Mihai Albu a purtat un top de dantelă și blugi, în timp ce criticul de modă a optat pentru pantaloni negri și un sacou în aceeași nuanță. Cele două s-au fotografiat în locațiile unde emisiunea „Asia Express”, „Chefi la cuțite” și „Insula iubirii” își făceau publicitate.

Printre vedetele care au participat la festival s-au mai aflat Simona Gherghe și soțul ei, Oana Tache, Carmen Negoiță, Fabmuse Alina, Alexia Țalavutis, Adi Nartea, Ovidiu Buta și Jean Gavril.

Citește și: Victoria Raileanu și-a botezat fetița. Cum a apărut Monica Bârlădeanu la eveniment / Galerie foto

Citește și: De ce s-a lovit Nicole Cherry după ce și-a lansat brandul de haine: „N-am reușit să mai fac față” / Exclusiv

Simona Gherghe a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre experiența avută la Summer Well alături de soțul și copiii ei.

„V-am mai spus, oare, că mor de dragul ăstora mici? Că ne place să-i luam peste tot? Că e din ce în ce mai ușor cu ei? Copiii sunt cei mai adaptabili. Mă uit la Ana și Vlad și descopăr în fiecare zi câtă poftă de viață au. Cât sunt de neobosiți, cu câtă bucurie îmbrățișează viața! Le-a plăcut mult la SummerWell. E drept că e și un loc foarte prietenos cu familiile și copiii. Nu s-au plâns de stat în picioare, de mersul pe jos din fiecare seară (cam 5,6 km), nici de orele lipsă de somn, nici de zgomot sau aglomerație. Au alergat, au dansat, s-au bucurat. Doamne, câte lecții ne dau copiii, în fiecare zi… Și cât de faine sunt zilele astea lungi de vară! Să ne bucuram de ultimele săptămâni de vacanță!”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Jurații de la Chefi la cuțite au gătit la Summer Well Festival

Trei dintre jurații Chefi la cuțite au gătit pentru persoanele care au participat weekendul acesta la Summer Well Festival. Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia au pregătit unele dintre cele mai delicioase farfurii, iar atmosfera a fost întreținută de Emi de la Noaptea Târziu.

„Au fost trei zile extraordinare la Domeniul Știrbey. Meniul Chefi la cuțite a avut un succes fantastic la Summer Well Festival, iar eu, Alex și Ștefan ne-am întrecut în a pregăti gustările perfecte pentru zilele de festival”, a declarat Chef Zaharia, care a cucerit publicul de la standul Chefi la cuțite cu Meet Your Taste Burger, un burger de vită cu cheddar, pulled pork și ceapă caramelizată.

Citește și: Cu m s-au îmbrăcat vedetele la Untold 2024. Cătălin Botezatu, Andreea Esca și Andreea Ibacka, printre celebritățile care au participat la festival

Citește și: C um a început pasiunea lui Radu Vâlcan pentru filme și actorie: “Citeam ziare, îmi cumpăra bunicul”. Decizia luată în privința copiilor pe care îi are cu Adela Popescu / Exclusiv

„A fost distractiv să concurăm la standul Chefi la cuțite ca la amuletă, pregătind fiecare câte o rețetă aleasă special pentru festival. Dar adevărata concurență am lăsat-o în platoul Chefi la cuțite. La Summer Well a fost vorba despre bucuria de a ne întâlni cu telespectatorii noștri și trebuie să mărturisesc că a fost mult entuziasm, dar am trăit și momente emoționante”, a spus Chef Ștefan Popescu, al cărui preparat, sandviciul Noblesse, cu pulpă de rață confiată, varză roșie caramelizată, dulceață de ceapă roșie și sos de brie și foie gras, a avut un real succes.

„Eu am adus desertul în meniul Chefi la cuțite și, după experiența de la Summer Well, pot spune că am trăit înzecit bucuria pe care am văzut-o pe chipurile oamenilor veniți să ne întâlnească și să guste din mâncarea pregătită de noi”, a declarat Chef Alexandru Sautner, ale cărui Cannoli siciliani, cu cremă de ricotta, de fistic și de ciocolată, s-au epuizat instant la standul Chefi la cuțite.

Din meniu nu a lipsit nici preparatul pregătit după o rețetă recomandată de Chef Richard Abou Zaki – Kaarage de pui în stil japonez, cu pulpe de pui dezosate, soia, sake, susan, ghimbir, usturoi și pudră de alge nori.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu vedetele prezente la Summer Well Festival

Sursă foto: Instagram, PR

Urmărește-ne pe Google News