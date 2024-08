De ce s-a lovit Nicole Cherry după ce și-a lansat brandul de haine: „N-am reușit să mai fac față” / Exclusiv

Nicole Cherry a pus pe pauză activitatea brandului de haine pe care l-a lansat în anul 2020. Activitatea firmei este oprită doar temporar, deoarece cântăreața a ales să se dedice 100% carierei muzicale în această perioadă. La cei 25 de ani ai săi, Nicole are o experiență impresionantă și, totodată, o familie minunată. Invitată la Fresh by Unica, artista ne-a spus cine a susținut-o după debutul muzical, cum gestionează hate-ul online, dar și cu ce s-a confruntat ca tânără antreprenoare.

Nicole Cherry, dezvăluiri despre începutul carierei, comentariile negative pe care le primește și brandul de haine lansat în 2020

Nicole Cherry s-a lansat în anul 2013, la doar 14 ani, cu single-ul „Memories”, care are nu mai puțin de 15 milioane de vizualizări pe YouTube. În prezent, cântăreața este concentrată pe extinderea carierei sale la nivel internațional. Cel mai recent, Nicole a lansat piesa „Como El Agua”, o colaborare cu Sikotoy.

Anul acesta, Nicole a și reorchestrat o parte dintre piesele sale pentru a veni cu o propunere și mai fresh a lor, întrucât la finalul anului va susține un show cu totul și cu totul special, alături de bandul ei. „Va fi cel mai mare show al meu de până acum”, ne-a dezvăluit, la Fresh by Unica.

Citește și: Cu ce se confruntă Nicole Cherry în cariera muzicală: „Treaba asta este cea mai grea”. Ce relație are cu divinitatea și ce spune despre terapie / Exclusiv

„Am fost copilul industriei”

În cadrul aceluiași interviu, Nicole ne-a povestit că atât familia, cât și mai mulți oameni publici din țara noastră au susținut-o la începutul carierei muzicale. Printre aceștia i-a numit pe Mihai Morar, Smiley și Alex Velea, cu mențiunea că au mai existat mulți alți oameni care i-au fost alături atunci.

„Chiar m-am simțit susținută încă de la începutul carierei de fiecare om din industria muzicală. Am și fost copilul industriei, m-a flatat toată treaba și chiar le mulțumesc din inimă și sunt sigură că ei se știu, fiecare dintre cei care au pus o cărămidă împreună cu mine”, a spus Nicole Cherry, pentru Unica.ro.

Citește și: Nicole Cherry, dezvăluiri despre nunta cu Florin Popa: „Îmi doresc foarte mult în afara țării” / Exclusiv

Cum gestionează hate-ul online

Cu timpul, solista a început să ceară din ce în ce mai des feedback oamenilor din jur. „Și am descoperit lucruri faine atât despre muzica mea, cât și despre mine. Sunt deschisă să aud și nu sunt genul care să mă supăr”, a explicat.

Inclusiv când vine vorba de comentariile din mediul online, dacă primește un feedback, Nicole este deschisă să-l implementeze, în măsura în care consideră că este constructiv. Cât despre comentariile răutăcioase, pe acelea artista preferă să le șteargă.

„Atât timp cât sunt cu bun simț, nu jigniri, încerc să aplic dacă este cazul. Dacă nu, dacă se-ntrece măsura, mă rezum la un block. Pe niciun cont nu-mi place să țin genul acesta de comentarii. Cred că îmi aduc energie negativă și încerc să mă țin departe”, a mai spus cântăreața, la Fresh by Unica.

Citește și: Ce fel de mamă este Nicole Cherry: „Am un caracter care nu m-a doborât”. Vrea să depășească granițele țării cu muzica ei / Exclusiv

De ce s-a lovit Nicole Cherry după ce și-a lansat brandul de haine

După șapte ani dedicați exclusiv muzicii, în pandemie, Nicole Cherry a decis să dea o șansă și antreprenoriatului. Astfel, în 2020 a lansat un brand de haine. Brandul, al cărui site nu mai funcționează în prezent, și-a întrerupt activitatea pe rețelele sociale în octombrie 2023.

„Momentan am luat o pauză pentru că lucrurile au devenit destul de pline pentru mine și n-am reușit să mai fac față. Dar brandul există în continuare. Doar am luat o pauză și nu știu exact să spun o dată în care vom relua activitatea”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

Citește și: Secretul lui Nicole Cherry pentru siluetă: „Am descoperit că este și sănătos”. Ce înălțime are artista / Exclusiv

„Am fost extrem de dedicată”

Cântăreaței i s-a părut cel mai dificil să gestioneze presiunea oamenilor nemulțumiți de produsele pe care ea le vindea.

„Să lucrezi cu oamenii e destul de greu. Cred că ăsta este cel mai greu lucru, mai ales pentru că oamenii știu că este brandul meu și clar pretențiile se ridică. Mi-am dat seama că oricât ai încerca să mulțumești (pe toată lumea – n.red.), tot există o persoană care va spune ceva. Și cred că asta este valabil în orice.

Chiar dacă am fost extrem de dedicată și lucrurile se făceau foarte bine, tot existau persoane care nu erau mulțumite. Nici prețurile nu erau atât de scumpe cât să stai să iei la puricat absolut tot. Și calitatea, dacă stăm să facem o comparație cu celelalte brand-uri, tot așa micuțe, era una foarte mare pentru preț, mă refer”, a explicat artista, pentru Unica.ro.

Foto: Instagram/@nicolecherry

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

Urmărește-ne pe Google News