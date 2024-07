Secretul lui Nicole Cherry pentru siluetă: „Am descoperit că este și sănătos”. Ce înălțime are artista / Exclusiv

Nicole Cherry acordă o atenție deosebită fiecărei apariții, fie că se află pe platourile de filmare, la un eveniment monden sau în parc alături de fetița ei, Anastasia. Cântăreața în vârstă de 25 de ani își alcătuiește ținutele în funcție de contextul în care se află, dar și de silueta și înălțimea ei. La Fresh by Unica, artista ne-a dezvăluit care sunt trucurile ei vestimentare pentru a părea mai înaltă, dar și ce face pentru a se menține în formă.

Secretul lui Nicole Cherry pentru siluetă: „Am descoperit că este și sănătos”

Nicole Cherry are o înălțime ușor sub medie, de 1,55-1,56m. În funcție de aceasta, solista și-a conturat un stil vestimentar în care să se simtă confortabil, dar și care să o înalțe. Pentru a-și alungi silueta, Nicole optează adesea pentru pantaloni și jeanși largi sau evazați, cu talie înaltă. Totodată, cântăreața este atentă la proporții. Astfel, dacă în mod normal poartă în partea de jos ceva larg, în partea de sus va alege un top mulat. Nu în ultimul rând, artista este o fană a pantofilor cu platformă. Ținutele sale arată spectaculos și datorită siluetei sale tonifiate.

După ce a născut, în noiembrie 2021, Nicole Cherry și-a reluat relativ repede activitatea, ritmul de viață alert ajutând-o să dea jos și ultimele kilograme de care își dorea să scape după sarcină. Invitată la Fresh by Unica, artista a spus ce face în prezent pentru a se menține în formă.

„În ultimul timp am apelat destul de mult la fasting, recunosc. Am descoperit recent că este și sănătos, culmea. Nu țin neapărat cont de ore, dar încerc să mănânc după ora 13-14 și de obicei nu mănânc foarte târziu, deci sunt destule ore încât să mă mențin în formă. În general, carbohidrații nu-mi fac bine, recunosc. Și îmi plac foarte mult. Carbohidrații, brânzeturile, brânză cu pâine și pâine cu brânză. Delicios, absolut delicios. Dar ce să facem…”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

Produsele pentru păr și ten care nu lipsesc din rutina lui Nicole Cherry

Cântăreața nu face excese nici când vine vorba de îngrijirea tenului și a părului. Adesea, ritualurile ei de îngrijire sunt influențate de cât de obosită este, având în vedere că se împarte între carieră și familie. Cu toate acestea, Nicole încearcă să includă de fiecare dată în rutina ei de îngrijire a pielii aceste trei produse importante.

„Câteodată este extrem de complexă, câteodată nu e nimic. Depinde foarte mult de cât de obosită sunt. Cred că îmi place foarte mult crema de ochi, în primul rând, o cremă hidratantă și, bineînțeles, SPF-ul. Astea trei încerc să nu dispară din rutina mea”, a spus artista, pentru Unica.ro.

Când vine vorba de păr, Nicole Cherry este adepta produselor de calitate potrivite tipului ei de păr. Întotdeauna folosește protecție termică, ulei de păr și un spray pentru texturizare și pentru frizzy hair.

Nicole Cherry, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Nicole Cherry despre cum se împarte între familie și carieră, planurile sale de viitor și hate-ul online, relația ei cu divinitatea și experiența de la terapie. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Nicole Cherry

Foto: Instagram/@nicolecherry

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

