Cum s-au îmbrăcat vedetele la Untold 2024. Cătălin Botezatu, Andreea Esca și Andreea Ibacka, printre celebritățile care au participat la festival

Vedetele au luat cu asalt orașul Cluj-Napoca în acest weekend, când s-a desfășurat UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume. Andreea Esca, Cătălin Botezatu, Andreea Ibacka, Giulia Anghelescu, Roxana Ionescu, Irina Rimes, Marius Moga, Corina Caragea sunt doar câteva din celebritățile care au cântat și au dansat alături de unii din cei mai cunoscuți artiști.

Vedete la Untold 2024

Untold adună anual mii de oameni la Cluj-Napoca, acesta fiind unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume; pe scenă urcând atât artiști internaționali, cât și autohtoni. Anul acesta, printre cei care au făcut un spectacol de neuitat s-au aflat Sam Smith, Lenny Kravitz, Martin Garrix, Vama, Killa Fonic, Marius Moga, Irina Rimes, Deliric, Andreea Esca și Otravă și Puya, printre alții.

Pe de altă parte, în public s-au aflat numeroase vedete precum Andreea Ibacka, Cătălin Botezatu, Vlăduța Lupău, Mihai și Elwira Petre alături de fetele lor, Giulia Anghelescu și Roxana Ionescu, precum și Antonia și Corina Caragea.

Andreea Ibacka a avut două ținute superbe, care i-au pus în evidență slueta de invidiat. În prima zi actrița a ales o ținută albă formată din top alb cu o fundă pe care era scris mesajul „To the stars and back” și pantaloni albi marca Trendyol, alături de o pereche de sandale Steve Madden de piele în valoare de 390 lei. În a doua seară, ea a ales o ținută all black. Atunci, soția lui Cabral a optat pentru un sutien negru cu pantaloni negri și pe deasupra a pus un cardigan fără nasturi, subțire, care i-a completat look-ul de festival.

Cătălin Botezatu a avut, ca de obicei, trei ținute care nu aveau cum să fie trecute cu vederea. Prima ținută, formată din pantaloni albi, tricou negru și cămașă albă a fost accesorizată cu o pereche de ochelari abi. A doua ținuta aleasă de celebrul designer a constat într-un top negru, cămașă neagră și pantaloni negri supradimensionați. La petrecerea organizată de Andreea Esca la Untold, Botezatu a decis să poarte o ținută formată din pantaloni și tricou alb-negru.

O apariție surprinzătoare la UNTOLD a fost cea a lui Vero Căliman. Fosta Fetiță Zurli s-a distrat alături de prietenii ei, printre care s-a aflat și Ionuț Varodi, cel care l-a interpretat pe Bucătărașul Lulu în proiectul Mirelei Retegan.

Nicolai Tand și-a adus și el familia la festival, la fel ca Mihai Petre, care a decis să se distreze de data aceasta nu doar alături de Elwira, ci și de cele două fete ale lor.

Andreea Esca a optat pentru o rochie Kenzo & H&M, verde, cu print floral, în valoare de 105 dolari.

Andreea Esca, apariție surpriză la UNTOLD

Andreea Esca a urcat în premieră pe scena ULTOLD, alături de Otravă. Astfel, jurnalista a putut fi văzută într-o postură cu totul nouă.

„Ca o tocilară ce sunt, am venit cu căștile și, pentru că Otravă ajunge mai târziu, eu m-am dus să repet, să văd dacă toate sunt puse în ordine. Niște obiceiuri vintage. Acum, oamenii nu repetă așa de mult. Sunt mai spontani. Ce-o fi o fi! Iese bine, iese bine. Dacă nu iese bine, așa am vrut să fie. Noi am rămas pe vechi: dacă nu iese bine, nu e bine. Și atunci, mă duc și repet”, a spus Andreea Esca înainte de a urca pe scenă.

Mai mult, jurnalista a pregătit o petrece specială, la care vedetele au participat fără să stea pe gânduri. Printre cei care au fost văzuți la această petrece se numără Aris Eram, Rareș Năstase, Paula Herlo, Cătălin Botezatu, Emil Rengle și Roxana Hulpe.

„V-am pregătit o muzică cu cuvinte, foarte frumoasă, dansabilă. Sunt o mulțime de melodii pe care le știu chiar și tinerii, ceea ce nu este decât un lucru îmbucurător și o petrecere White Party, unde toată lumea o să fie îmbrăcată în alb și cu circ și cu nebunie și cu distracție!”, a mai spus Andreea Esca.

Deliric, amendat după ce a înjurat pe scenă

Festivalul nu s-a desfășurat, însă, fără incidente. Dacă în primele zile de Untold Guess Who a fost prins în toaleta VIP de polițiști cu o pungă de cocaină, acum Deliric a fost amendat pentru că a folosit un limbaj licențios pe scenă.

„Deliric amendat că a înjurat la ăntold. Sam nimic pentru mizeria aia văzută de minori!”, a scris Dana Budeanu pe pagina ei de Instagram.

Nu este pentru prima dată când un artist este amendat la UNTOLD pentru că a înjurat în timp ce se afla pe scenă. Anul trecut, Macanache, Paraziții și Gheboasă, au fost și ei amendați pentru folosirea unui limbaj licențios în fața tinerilor adunați la celebrul festival.

