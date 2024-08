Vedete din România care au ales dieta vegană. De ce au adoptat acest stil de viață: „E o mare diferență”

Câteva vedete mari din România au ales să renunțe definitiv la carne pentru a adopta un stil de viață vegetarian. Printre acestea se numără Irina Loghin, Ioana Ginghină, Lidia Buble, Inna și Anca Țurcașiu. De-a lungul timpului, celebritățile au explicat de ce au ales dieta vegană și de ce nu vor să revină la consumul produselor pe bază de carne.

Vedete din România care au renunțat definitiv la carne

Tot mai multe vedete din România au ales să renunțe la consumul de carne în favoarea unei diete vegane. Acestea au declarat apoi că viața lor s-a schimbat în bine de când au ales acest stil de viață și spun că nu intenționează să redevină carnivori.

Irina Loghin

Irina Loghin (85 ani) a adoptat dieta vegetariană în urmă cu mai mulți ani și spune că nici nu se gândește să consume vreodată carne. Artista, care a renunțat la carne în urmă cu mai bine de 50 de ani, alege întotdeauna un meniu bazat pe fructe și legume, precum și cereale.

„Fructe, legume și cereale – asta e scara mea de hrană. Și un vegetal din avocado. Este destul de dificil, dar eu îl prefer: (…) Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună. Ca să arăţi bine, trebuie să fii frumos şi sănătos. Sportul şi alimentaţia contează enorm. Fac sport încă de tânără, alerg câţiva kilometri buni în fiecare zi. Nu este uşor, dar aşa mă menţin”, a afirmat ea.

Olivia Steer

De 13 ani Olivia Steer a ales să devină raw-vegană. Soția lui Andi Moisescu și-a schimbat complet stilul de viață după ce sora ei a murit de cancer.

„E o mare diferență între mine cea de-acum și cea de dinainte, când oboseam repede, amețeam când făceam mișcări bruște și sufeream constant de migrene”, a declarat la un moment dat Olivia Steer.

Andreea Raicu

Andreea Raicu a ales să urmeze un stil de viață vegan în urmă cu un deceniu. Ea a explicat, la un moment dat, că a fi vegan nu este o modă și chiar i-a sfîtuit pe cei care își doresc să adopte acest stil de viață să își facă înainte un set de analize. Mai mult, ea a precizat că este important să găsești înlocuitori adecvați pentru a nu crea dezechilibre în organism.

„Nu am devenit vegetariană pentru că este o modă, chiar cred în lucrurl ăsta! Nu recomand nimănui să renunțe la carne dacă nu are astfel de convingeri”, a afirmat fosta prezentatoare de televiziune.

Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu a mărturisit că a decis să fie vegetariană doar pentru că nu îi place carnea.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea. Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bun și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine”, a afirmat artista.

Lidia Buble

Lidia Buble se află și ea printre vedetele din România care au ales să renunțe definitiv la carne. Și asta pentru că, spune ea, niciodată nu a avut o relație bună cu acest aliment.

„Eu sunt vegetariană, nu mănânc carne. Am încercat de multe ori să mă împrietenesc cu carnea și nu am reușit deloc”, spunea cântăreața în urmă cu mai mult timp.

Ioana Ginghină

Ioana Ginghină a ales și ea în urmă cu ceva timp să devină vegetariană. Cea care a dat startul acestui „trend” în casa ei a fost chiar fiica ei, Ruxandra, care era deja vegană de câțiva ani, când actrița a decis să adopte și ea stilul de viață.

„Eu găteam mai multe pentru Ruxandra. Am realizat că eram oricum și noi vegetarieni, mâncam ce era în frigider și în frigider nu mai era carne de mult. Oricum eu nu eram carnivoră”, a declarat Ioana Ginghină pentru Libertatea în urmă cu câțiva ani.

Inna

Nici Inna nu mai consumă carne, dar artista a mărturisit că în meniul ei se mai regăsesc încă pește și fructe de mare. Cântăreața a preciat că are un stil de viață sănătos, bazat pe fructe și legume, dar nu spune nu unui burger vegan atunci când are ocazia.

„Nu mai mănân carne, doar din când în când pește și fructe de mare. Nu am ami simțit nevoia să mănânc deloc. Mănânc fructe, legume, beau fresh-uri, smoohtie-uri, mănânc salate. ȘI din când în când mănânc burger vegetarian sau sushi”, spunea ea în anul 2018.

Lili Sandu

Lili Sandu a renunțat la carne în anul 2009, pe când se confrunta cu probleme hormonale. De atunci a început să aibă o dietă bazată pe fructe și legume.

„Călătoria mea în lumea veganismului a început undeva prin 2009, la îndrumarea unui medic naturopat, atunci având niște probleme hormonale destul de serioase. Superalimentele mele my all time favourite sunt cele ayurvedice: ashwagandha, maca, rhodiola”, spunea prezentatoarea tv într-un interviu.

Deliric

Deliric, logodnicul Innei, dezvăluia în anul 2013 că este vegetarian și nu consumă niciun fel de preparate pe bază de carne, nici pește sau fructe de mare.

„După cum bine nu știți, fratele vostru este vegetarian. Un porc care mănâncă porc nu e kosher deloc… e canibal”, a scris el pe Facebook.

„M-am oprit din mâncat carne din motive etice. Pur și simplu nu am mai simțit e ok să fac asta. Mi s-a părut dureros să fiu responsabil de moartea unui animal. Mi se pare că nu mai e o chestie de supraviețuire, pur și simplu acum e un moft. Poți să supraviețuiești oricum altfel. Simt că aș fi un ipocrti dacă mă plimb cu căruciorul și admir cadavre sacrificate de alții pentru mine, care sunt un boss care stă la tastatură. Mă întreabă lumea, „nu-ți e greu să faci asta, nu ți-e poftă de un mititel?”. Nu, chiar nu îmi este. Mi-ar plăcea să devină din ce în ce mai mulți oameni vegani, dar nu cred că poți să o impui… e o schimbare în mentalitate și o să vină la fiecare. Eu cred că o să se producă schimbarea asta și viitorul o să fie vegan”, a declarat Deliric pentru Natura Umană Film în anul 2020.

Claudia Pavel

Claudia Pavel a intrat în ea în „grupul” vedetelor din România care au ales dieta vegană. În anul 2017, artista mărturisea că a reușit să slăbească 15 kg în doar câteva luni, cu ajutorul acestui stil de viață.

„Întreg lifestye-ul ar trebui să fie un detox. Fac sport, fac hot Bikram Yoga, sunt înnebunită că există în România, este un studio foarte tare de hot yoga și fac acolo de câte ori pot pe săptămână. Cât stăm la mare înot și merg la plajă zilnic, sper să reușesc să alerg pe plajă, așa cum mi-am propus. În plus, mănânc sănătos, sunt vegană”, a dezvăluit artista în urmă cu mai mult timp.

