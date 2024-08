Mihai Trăistariu ține post negru de câteva zile în încercarea de a mai da jos câteva kilograme și pentru a-și „prelungi viața”. În vârstă de 47 de ani, artistul a băut doar apă în ultimele trei zile.

Mihai Trăistariu ține post negru pentru a „trăi 120 de ani”

Mihai Trăistariu a început o cură serioasă de înfometare, în speranța că va mai scăpa de unele kilorgame nedorite, dar și că își va prelungi viața. După primele trei zile în care a consumat doar apă, artistul spune că se simte bine, dar speră să mai reziste o vreme așa pentru a-și atinge scopul.

„Am început un post cu apă chioară și atât. Mă simt foarte bine, în a treia zi, e ușor, însă, în prima zi, am fost puțin slăbit. M-am mai documentat, trebuie să iau și puțină sare. Greul vine după 7-8 zile. Am citit că, după 24 de ore, de post negru, numai cu apă, dispare grăsimea, nu numai de pe burtă, ci și de pe organe.

Iar, după trei zile, corpul își mănâncă toate celulele nefolositoare, bolnave, dacă există, la mine nu este cazul. Eu merg pe prevenție. Aș vrea să țin măcar o săptămână acest post, pentru prima tură”, a declarat solistul, pentru click.ro.

Pe lângă dorința de a slăbi, Trăistariu spune că prin acest post negru vrea să își prelungească viața și să ajungă „până la 120 de ani”, pentru ca mai apoi să se criogeneze.

„Țin această dietă cu apă și pentru că vreau să trăiesc mult, până la 120 de ani, până când mă criogenez. Specialiștii în domeniu susțin că omul este programat să trăiască 120 de ani, dacă am fi atenți la stilul de viață. Dar, din cauza bolilor, alimentației proaste, nedormitului și stresului, ne scurtăm mult zilele, mulți nu prind nici 80 de ani” – a ami declarat artistul, pentru aceeași sursă.

Mihai Trăsitariu vrea să fie „slab și sănătos”

Nu este prima oară când Mihai Trăistariu încearcă să slăbească apelând la metode drastice. Anul trecut, artistul își propusese să dea jos 10 kilograme mâncând foarte puțin.

„Sâmbăta asta am mâncat o shaorma, dar nu m-am îngrășat. Chiar e indicat, dacă ții dietă, zic nutriționiștii, să mai sari calul o dată pe săptămână. Eu nu țin neapărat o dietă, ci mi-am propus să slăbesc 10 kg, mâncând extrem de puțin. Am luat-o matematic: mi-am calculat indicele de masă corporală ( IMC ). Formula se găsește pe net.

Am văzut că sunt supraponderal. Am socotit câte calorii bag în mine zilnic și câte ar trebui să mănânc ca să slăbesc accelerat. Și-atunci am mâncat mega puțin. Atât. „Nu mai am mușchii de altădată, dar nici nu trebuie. Nu-i așa că-i mai bine acum … decât umflat cu pompa? Și cu mâncare ? Vorba aia: slab și sănătos” – povestea Mihai Trăistariu pe rețelele de socializare.

