În urmă cu aproximativ o lună, Ion Șaulescu, fost concurent în sezonul 4 al emisiunii Mireasa, anunța public despărțirea de soția lui, Raluca, după o relație care a durat trei ani. Vestea a venit ca un șoc pentru fanii cuplului, mai ales că cei doi păreau uniți și fericiți. Totuși, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Recent, Ion a mărturisit că, în urma unor discuții sincere și profunde cu partenera sa, a luat decizia de a retrage actele de divorț.

Ion Șaulescu și Raluca de la Mireasa s-au împăcat, după anunțul divorțului

La începutul lunii martie, Ion Șaulescu, fost concurent al emisiunii Mireasa, sezonul 4, anunța separarea de soția lui, Raluca, după trei ani petrecuți împreună. La momentul respectiv, bărbatul spunea că decizia a venit de comun acord și că niciunul dintre ei nu a fost vinovat.

Într-un interviu oferit recent, Ion Șaulescu a surprins pe toată lumea cu declarația sa! După mai multe discuții avute cu Raluca, cei doi îndrăgostiți au decis să-și mai acorde o șansă. Ba chiar mai mult, a renunțat la job-ul ei din Germania, unde se mutaseră împreună, și s-a întors în București.

”La concluzia de a ne împăca am ajuns spontan, deodată. Noi nu prea mai vorbeam, însă am vorbit puțin și apoi am decis că ar trebui să ne mai dăm o șansă. Am vorbit marți, la 2 dimineața, iar miercuri dimineață ea era deja în București. A renunțat la jobul de acolo, din Germania, și s-a întors în București”, a spus Ion Șaulescu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

A retras actele de divorț

Deși inițial el a fost cel care a luat decizia de a depune actele de divorț, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată după o discuție sinceră cu soția sa. Bărbatul a ales să retragă cererea, iar de aproximativ două săptămâni, cei doi s-au împăcat și par mai uniți ca niciodată.

”Eu am depus actele și tot eu le-am și retras. Acolo unde am mers să le depun, am avut posibilitatea să opresc acest „proces” și să retrag dosarul de divorț, ceea ce am și făcut. Avem deja două săptămâni de când ne-am împăcat. Au fost niște zile foarte frumoase până acum și sper să se mențină în acest ritm. Eu n-am vrut să creadă nimeni că facem ceva de reclamă, ca să mai apărem sau ceva. Separarea s-a întâmplat din motive întemeiate: amândoi am decis că e mai bine așa… până la acel apel”, a mai spus fostul concurent de la Mireasa, potrivit sursei citate anterior.

Foto – Captură Video/Facebook

